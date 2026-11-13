Inverter Problems: बिजली जाते ही जोर-जोर से बजने लगता है इन्वर्टर, कहीं हो तो नहीं रहा खराब? जानें क्या है कारण

Inverter Problems: ज्यादातर सभी के घरों में इन्वर्टर लगा होता है. ऐसे में बिजली जाते ही सबसे पहले इन्वर्टर की याद आती है. पंखा, लाइट और सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलते रहें, इसलिए लोग इन्वर्टर पर भरोसा करते हैं. लेकिन क्या हो, जब बिजली कटते ही इन्वर्टर से अचानक तेज आवाज आने लगे? कई लोग इसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो कुछ लोग इन्वर्टर खराब होने के डर से परेशान हो जाते हैं.

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हकीकत ये है कि इन्वर्टर से हर तरह की आवाज आना खराबी का संकेत नहीं होता. कभी इसके अंदर लगे ट्रांसफॉर्मर के कंपन से हल्की भिनभिनाहट सुनाई देती है, तो कभी बिजली की सप्लाई बदलने पर क्लिक की आवाज आती है. लेकिन अगर आवाज अचानक तेज हो जाए, बार-बार क्लिकिंग होने लगे या बैटरी से अजीब आवाज आने लगे, तो ध्यान देने की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि इन्वर्टर से आने वाली अलग-अलग आवाजों का क्या मतलब हो सकता है और कब इसे चेक करवाना चाहिए.



इन्वर्टर से आए हल्की भिनभिनाहट: बिजली जाते ही इन्वर्टर से हल्की भिनभिनाहट सुनाई देना नॉर्मल हो सकता है. इसके अंदर लगा ट्रांसफॉर्मर और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स काम करते समय कंपन करते हैं, जिससे आवाज आती है. अगर आवाज धीमी है और इन्वर्टर ठीक से काम कर रहा है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं है. लेकिन आवाज अचानक तेज हो जाए, तो चेक करवाएं.

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कूलिंग फैन से तेज आवाज आए: इन्वर्टर को गर्म होने से बचाने के लिए कूलिंग फैन लगा होता है. ज्यादा लोड पड़ने या बैटरी चार्ज होने पर इसकी आवाज सुनाई दे सकती है. लेकिन अगर फैन खड़खड़ाने या घिसने जैसी आवाज करे, तो उसमें धूल जमने या किसी हिस्से में खराबी हो सकती है. ऐसे में किसी टेक्नीशियन से चेक कराएं.

बिजली जाते ही 'टक-टक' की आवाज क्यों आती है?

बिजली जाने या वापस आने पर इन्वर्टर की रिले काम करती है, जिससे क्लिक जैसी आवाज आ सकती है. ये नॉर्मल होती है. लेकिन अगर बार-बार टक-टक की आवाज आए, तो वोल्टेज में उतार-चढ़ाव या सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है. ऐसी कंडीशन में इन्वर्टर चेक करवाना सही रहता है.

अचानक तेज आवाज आने लगे तो क्या करें?

अगर इन्वर्टर से अचानक तेज भिनभिनाहट, रगड़ने या घिसने जैसी आवाज आने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें. अगर आवाज आने के साथ इन्वर्टर गर्म हो रहा हो, बार-बार बंद हो रहा हो या बैकअप कम दे रहा हो, तो टेक्नीशियन को बुलाना ही सही रहता है. अगर जलने की महक, धुआं या चिंगारी दिखने लगे तो तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर दें.

ज्यादा लोड से भी आ सकती है आवाज: बिजली जाते ही पंखा, टीवी, कूलर समेत अगर कई गैजेट्स एक साथ चलते रह जाएं, तो इन्वर्टर पर ज्यादा लोड पड़ सकता है. ऐसे में बीप की आवाज आती है. इसके साथ ही कई बार इन्वर्टर में ओवरलोड का संकेत भी मिल सकता है. अगर ऐसा अक्सर होता है, तो गैर-जरूरी गैजेट्स बंद करें और इन्वर्टर की क्षमता से ज्यादा लोड न डालें. इसके बाद भी आवाज आए, तो चेक करवाएं.

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बैटरी से बुलबुले जैसी आवाज आए तो ध्यान दें: लेड-एसिड बैटरी चार्ज होते समय हल्की बुलबुले जैसी आवाज कर सकती है. लेकिन अगर आवाज तेज हो, बैटरी ज्यादा गर्म हो या उससे तेज महक आए, तो ओवरचार्जिंग या खराबी के चांस हो सकते हैं. बैटरी को खुद खोलने के बजाय एक्सपर्ट से चेक करवाएं.

इन्वर्टर रखने की जगह भी हो सकती है वजह: इन्वर्टर दीवार से सटा हो या ऐसी जगह पर रखा हो जो उबड़-खाबड़ हो या फिर उसके आसपास सामान जमा हो, तो कंपन की आवाज बढ़ सकती है. ऐसे में इन्वर्टर को हमेशा सूखी, हवादार और बैलेंस्ड जगह पर रखें. आसपास धूल जमा न होने दें और सफाई करते समय बिजली के हिस्सों को न छुएं.

इन्वर्टर से कौन-सी आवाज आए तो करवाएं चेक?

हल्की भिनभिनाहट या बिजली की सप्लाई बदलते समय क्लिक की आवाज नॉर्मल हो सकती है. लेकिन अचानक तेज आवाज, लगातार क्लिकिंग, चटकने जैसी आवाज, बैटरी का ज्यादा गर्म होना या इन्वर्टर का बार-बार बंद होना खराबी का संकेत हो सकता है. ऐसी कंडीशन में किसी टेक्नीशियन से चेक करवाएं. इन्वर्टर से आने वाली हर आवाज खराबी नहीं होती, लेकिन अचानक बदली आवाज को नजरअंदाज करना सही नहीं है.

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