Devuthani Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी कब है? 20 या 21 नवंबर, जानें सही तारीख, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय

Devuthani Ekadashi 2026 Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है. साल में कुल 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है. इनमें कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी को बेहद खास माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की नींद से जागते हैं. इसके साथ ही चातुर्मास खत्म हो जाता है और शादी-विवाह जैसे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में देवउठनी एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ समय क्या है और व्रत का पारण कब होगा.

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देवउठनी एकादशी 2026 की तिथि

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी. यह तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार, गृहस्थ लोग 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे. वहीं, वैष्णव संप्रदाय के लोग 21 नवंबर को व्रत करेंगे.

देवउठनी एकादशी पूजा मुहूर्त 2026

पंचांग के अनुसार, 20 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 1 मिनट से 5 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक है. इसके अलावा, शाम को गोधूलि मुहूर्त 5 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. भक्त इन शुभ समय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं.

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देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब होगा?

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. जो लोग 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 21 नवंबर को व्रत खोलेंगे. इसके लिए दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक का समय शुभ रहेगा. वहीं, 21 नवंबर को व्रत रखने वाले वैष्णव भक्त 22 नवंबर को पारण करेंगे.





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