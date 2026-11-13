गैस चैंबर बनी दिल्ली! AQI 487 के पार, नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक बिगड़े हालात

दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि राजधानी गैस चैंबर जैसी हो गई है. शुक्रवार सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402 दर्ज किया गया. वहीं, IIT दिल्ली के मॉनिटरिंग स्टेशन पर यह आंकड़ा 487 के पार पहुंच गया है. राजधानी के कई इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में है. मौसम विभाग ने भी सोमवार तक राहत मिलने की उम्मीद कम जताई है.

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दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 33 मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. वहीं, 25 स्टेशन पर हवा की क्वालिटी बेहद खराब रही. यानी राजधानी के ज्यादातर इलाकों में लोगों को प्रदूषित हवा का सामना करना पड़ रहा है.

IIT दिल्ली में AQI 487, इन इलाकों में भी हवा सबसे खराब

दिल्ली के सबसे प्रदूषित मॉनिटरिंग स्टेशनों में IIT दिल्ली पहले नंबर पर रहा. यहां AQI 487 दर्ज किया गया. इसके अलावा चांदनी चौक और नॉर्थ कैंपस में 476-476 AQI रहा. पूसा में यह आंकड़ा 468 तक पहुंच गया. वहीं, NSUT जाफरपुर में AQI 461 दर्ज किया गया.

ये सभी आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का असर राजधानी के अलग-अलग इलाकों में फैला हुआ है. खास बात यह है कि दिल्ली का औसत AQI भी 400 के पार पहुंच चुका है. AQI का आंकड़ा जितना ज्यादा होता है, हवा में प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक माना जाता है.

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नोएडा से गुरुग्राम तक हवा की हालत खराब

CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है. दिल्ली के आनंद विहार में AQI 414 और ITO में 455 दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद में AQI 377, नोएडा में 369 और गुरुग्राम में 349 रहा. यानी राजधानी के साथ आसपास के शहरों में भी हवा की क्वालिटी खराब बनी हुई है.

इससे पहले 11 नवंबर को दिल्ली का AQI 299 दर्ज किया गया था. उस दिन नोएडा में यह 276 और गुरुग्राम में 295 रहा था. इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दिन में दिल्ली-NCR की हवा की स्थिति और बिगड़ी है.

एक दिन पहले भी प्रदूषण से राहत नहीं

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है. 11 नवंबर की सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 299 दर्ज किया गया था. उसी समय नोएडा में यह 276 और गुरुग्राम में 295 था. इसके मुकाबले शुक्रवार सुबह दिल्ली की हवा की स्थिति और खराब नजर आई. इससे पहले 12 अक्टूबर को भी दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सख्ती बढ़ाई गई थी. उस समय गुरुवार सुबह दिल्ली का AQI 319 दर्ज किया गया था. राजधानी के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दी थी. एम्स, जेएलएन स्टेडियम और सराय काले खां के आसपास भी प्रदूषण का असर दिखा था.

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सोमवार तक राहत मिलने की उम्मीद कम

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, सोमवार तक दिल्ली का AQI 'Very Poor' और 'Severe' श्रेणी के बीच रह सकता है. इसके बाद हवा की स्थिति में बदलाव से प्रदूषण कम होने की उम्मीद है. यानी फिलहाल दिल्ली वालों को खराब हवा से राहत मिलने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है.

इससे पहले प्रदूषण को देखते हुए गाजियाबाद में 20 नवंबर तक सरकारी और निजी निर्माण कार्य बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव को दोगुना करने को कहा गया था. वहीं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश भी जारी हुए थे.

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