अब जेनसन हुआंग के तीसरे अफेयर का खुलासा, एलिस के चीनी जासूस होने पर बंटी अमेरिकी एजेंसियां

Nvidia के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग की गर्लफ्रेंड रहीं एलिस हुआंग के चीनी जासूस होने पर अब भी संशय बना हुआ है. इस बीच जेनसन के तीसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी खुलासा हो गया है.

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अमेरिकी न्याय विभाग और खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अब तक जुटाए गए सबूतों से ये साबित नहीं हो सका है कि एलिस हुआंग चीन के लिए जासूसी कर रही थीं.

दूसरी तरफ, एलिस हुआंग और एनवीडिया की हेल्थ केयर डिवीजन की वाइस प्रेसिडेंट किंबर्ली पॉवेल के बाद, जेनसन का एक और अफेयर सामने आया है. दो सूत्रों ने बताया कि पॉवेल के अलावा जेनसन का Nvidia की एक और महिला कर्मचारी के साथ अफेयर था.

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्याय विभाग अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि एलिस हुआंग एक चीनी जासूस थीं या नहीं. उन्होंने बताया कि FBI इस मामले से जुड़ी रिपोर्टों की जांच कर रहा है.

एलिस हुआंग चीनी जाससू हैं या नहीं?

CNN की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी अभी भी एलिस हुआंग और चीनी सरकार के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहा है. राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (ODNI) जे क्लेटन के करीबी अधिकारियों समेत कई लोगों ने एलिस हुआंग को 'चीनी जासूस' बताए जाने को पूरी तरह सही नहीं माना है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया करार दिया है.

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इसके अलावा, केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) के अधिकारी भी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इंटरसेप्ट की गई बातों समेत अब तक जुटाई गई जानकारी ये साबित करती है कि वो जानबूझकर चीन को सूचनाएं भेज रही थीं. अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात पर भी मतभेद है कि क्या चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने जेनसन हुआंग और उनके जरिए अमेरिकी नीति निर्माताओं की जासूसी करने के लिए एलिस को भर्ती किया था.

एक साल से मामले की जांच कर रही FBI

FBI पिछले कम से कम एक साल से जेन्सेन हुआंग के इस अफेयर की जांच कर रही है. गुरुवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा, 'वो कौन हैं या कौन नहीं हैं, इस बारे में न्याय विभाग, मेरी ओर से या एफबीआई निदेशक (काश) पटेल की ओर से अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाला गया है.'

जब उनसे वाणिज्य विभाग के एनवीडिया और एलिस हुआंग की सिंगापुर स्थित कंपनी 'मेगास्पीड' का पक्ष लेने और तस्करी नेटवर्क की जांच में बाधा डालने के बारे में पूछा गया, तो ब्लैंच ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'आपके पहले सवाल में मान लिया गया है कि न्याय विभाग को पता चला कि वो वास्तव में एक जासूस हैं. ऐसा किसी ने नहीं कहा है. मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है.'

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वहीं, फरवरी में एलिस हुआंग के सिंगापुर छोड़ने के बाद वहां की सरकार की ओर से उनके दोबारा एंट्री पर लगाए गए बैन के सवाल पर ब्लैंच ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी दूसरे देश के प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी स्तर पर क्या कार्रवाई हुई.

अटॉर्नी जनरल ने शेल कंपनियों के जरिए चीन को प्रतिबंधित एनवीडिया चिप्स भेजे जाने की जांच पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'अगर ऐसी चिप्स बेची जा रही हैं जिन्हें नहीं बेचा जाना चाहिए, तो ये हमारे निर्यात कानूनों का उल्लंघन हो सकता है. मामले के आधार पर ये सिविल या आपराधिक हो सकता है और ये जांच जारी है.'

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चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, चीनी नागरिकों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मजबूर किया जा सकता है. कुछ अधिकारियों का मानना है कि भले ही एलिस ने अभी तक ऐसा न किया हो, लेकिन जेनसन हुआंग और उनके जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक उनकी पहुंच को देखते हुए वो काउंटर-इंटेलिजेंस के लिए एक खतरा थीं.

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