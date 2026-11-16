'50 साल पुराना सिस्टम...', अमेरिका में हवाई संकट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ी चुप्पी

अमेरिका में देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप के चलते हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए कांग्रेस से अतिरिक्त फंड देने की मांग की है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का मौजूदा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम करीब 50 साल पुराना है और इसे जल्द से जल्द अपग्रेड करने की जरूरत है.

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दरअसल, शुक्रवार दोपहर से शुरू हुए देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप के कारण हवाई यात्रा प्रभावित हुई. कई एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए और उड़ानों का संचालन सामान्य करने के लिए सरकार और एयरलाइंस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान ट्रंप ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया था. वह सोशल मीडिया पर दूसरे मुद्दों पर पोस्ट करते रहे.

ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि उनका प्रशासन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने का काम शुरू कर चुका है. हालांकि, यह काम थोड़ा-थोड़ा करके नहीं, बल्कि पूरी योजना के साथ किया जाना चाहिए.

पिछले साल रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस ने सरकार के बड़े टैक्स कटौती पैकेज के तहत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के लिए 12.5 अरब डॉलर मंजूर किए थे. लेकिन परिवहन मंत्री सीन डफी इसे बड़े बदलाव की दिशा में शुरुआती रकम बता चुके हैं.

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ट्रंप ने लिखा, 'अगर कांग्रेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बेहद जरूरी फंड को मंजूरी दे देती है, तो हम इसे तेजी और कुशलता से तैयार कर सकते हैं. यह दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम होगा. हमारा मौजूदा एयर कंट्रोल सिस्टम काफी हद तक 50 साल पुराना है. यह हास्यास्पद है.'

ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन सरकार ने FAA और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की देखभाल ठीक से नहीं की और पहले से खराब व्यवस्था को और बदतर बना दिया.

हालांकि, बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले साल में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत FAA को एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में सुधार, टर्मिनलों के पुनर्विकास और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 25 अरब डॉलर दिए गए थे.

कैसे पैदा हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी?

इस पूरे मामले में अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी सरकार का प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए. उन्होंने रविवार को कई न्यूज चैनलों पर बातचीत के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए कांग्रेस से अरबों डॉलर की मांग की.

डफी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ठेकेदार कंपनी L3Harris Technologies ने टेक्सास और अर्कांसस स्थित FAA की सुविधाओं से दो राउटर हासिल किए हैं. कंपनी इन उपकरणों की गहराई से जांच कर रही है.

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उनके मुताबिक, समस्या उस समय शुरू हुई जब L3Harris पुरानी कॉपर वायर को नई फाइबर वायर से बदल रही थी. इस प्रक्रिया के दौरान सिस्टम पर अचानक जरूरत से ज्यादा लोड पड़ गया.

अर्कांसस के एल डोराडो में वायर बदलने के बाद जब राउटर को चालू किया गया, तो टेक्सास के अमरिलो स्थित एक अन्य केंद्र में भी समस्या सामने आ गई. धीरे-धीरे इसका असर पूरे एयर ट्रैफिक सिस्टम पर पड़ा और देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप की स्थिति बन गई.

सोमवार तक सामान्य हो सकता है हवाई यातायात

यात्रियों को हो रही परेशानी पर डफी ने कहा कि फिलहाल हवाई क्षेत्र में कुछ उड़ानों में देरी हो रही है. हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि रविवार के अंत तक और सोमवार को हवाई यातायात पूरी क्षमता के साथ सामान्य रूप से संचालित होने लगेगा.

उन्होंने बताया कि ग्राउंड स्टॉप के दौरान विमानों और उनके क्रू को उनकी निर्धारित जगहों से हटाना पड़ता है. ऐसे में प्रतिबंध हटने के बाद भी एयरलाइंस को पूरी क्षमता से संचालन शुरू करने में कुछ समय लगता है. सिस्टम को सामान्य स्थिति में लाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही उड़ान संचालन पूरी तरह पटरी पर लौट आएगा.

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