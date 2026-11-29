अल्बानिया की राजधानी तिराना में शनिवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई. प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इस हिंसा में पत्रकारों और पुलिसकर्मियों समेत कुल 30 लोग घायल हुए हैं.

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प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई थी, लेकिन जल्द ही नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के छोटे समूह भीड़ से अलग हो गए. उन्होंने मार्च के रास्ते में पड़ने वाले मंत्रालयों की इमारतों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए.

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और मोलोटोव कॉकटेल (पेट्रोल बम) फेंके. साथ ही, लकड़ी के डंडों से सड़कों पर लगे कैमरे और सरकारी दफ्तरों की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की.

भीड़ को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया. देखते ही देखते कई सड़कों पर आंसू गैस का धुआं फैल गया.

आजादी की 114वीं वर्षगांठ पर जुटे देश-विदेश से लोग

ये रैली ऐसे दिन हुई, जब अल्बानिया अपनी आजादी की घोषणा की 114वीं वर्षगांठ मना रहा था. आमतौर पर इस दिन पब्लिक हॉलिडे और जश्न का माहौल रहता है. लेकिन इस बार देश के कई हिस्सों और विदेशों से भी नागरिक प्रदर्शन में शामिल होने तिराना पहुंचे. पुलिस ने राजधानी आने-जाने वाली मुख्य सड़कों पर तैनात रहकर वाहनों की तलाशी ली.

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ब्रिटेन से खासतौर पर इस प्रदर्शन के लिए तिराना आए एरियन ल्लेशी ने कहा, 'मैं खासतौर से इस विरोध प्रदर्शन के लिए यहां आया हूं. क्यों? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से मुश्किलें झेल रहे हैं. हम पूरे यूरोप और दुनिया भर में फैल गए हैं और ऐसा लगता है मानो हम बिना देश के नागरिक हों. हम राज्यविहीन नागरिकों की तरह हैं.'

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उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में साम्यवाद के पतन के बाद से अल्बानिया में मौजूद राजनीतिक दल अब किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. उन्हें बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी और उन लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहिए जिनकी देश के भविष्य में बड़ी हिस्सेदारी है.

मई से जारी है आंदोलन, पूरे सिस्टम को बदलने की मांग

प्रदर्शनों का ये सिलसिला मई के आखिर में शुरू हुआ था. इसकी शुरुआती वजह अल्बानिया के दक्षिणी तट पर बन रही एक बड़े लग्जरी टूरिज्म प्रोजेक्ट का विरोध था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इन्वेस्टमेंट फर्म से जुड़ी है. 'फ्लेमिंगो मूवमेंट' के नाम से मशहूर हुए इस आंदोलन के बाद सितंबर में छात्रों ने भी बेहतर एजुकेशन और जीवन स्तर के लिए प्रदर्शन किए, जिनमें से कई हिंसक हो गए थे. अब प्रदर्शनकारियों की मांग प्रधानमंत्री रामा के इस्तीफे तक पहुंच गई है.

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तिराना के मुख्य स्कैंडरबेग स्क्वायर पर जुटे लोगों ने 'इस्तीफा दो!' के नारे लगाए. छात्रा जूना वासिली ने कहा, 'हम अपने अधिकारों की मांग करने निकले हैं. अब बहुत हो चुका है. जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है. हम पूरी व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं.'

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वहीं, सेवानिवृत्त नागरिक सुजाना गजेटा ने कहा कि वो युवाओं और अपने जैसे उन लोगों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं जो हर महीने सिर्फ 120 यूरो पर गुजारा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि ये व्यवस्था जाएगी, एडी रामा जाएंगे और ये भ्रष्टाचार खत्म होगा.'

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