अब तक स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसमें मिलने वाले AI फीचर्स का इस्तेमाल यूजर्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कर सकते थे. लेकिन आने वाले समय में यह बदल सकता है.

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OPPO अपने स्मार्टफोन में मिलने वाले कुछ AI फीचर्स के लिए पैसे वसूलने की तैयारी कर रहा है. यानी फोन खरीदने के बाद अगर आप कुछ खास AI फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर महीने सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, OPPO अपने ColorOS में AI फीचर्स के लिए तीन सब्सक्रिप्शन प्लान ला सकता है. इनकी शुरुआती कीमत 289 रुपये प्रति महीने बताई गई है. कंपनी ने अभी तक इसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है.

तीन प्लान में मिल सकते हैं AI क्रेडिट्स

रिपोर्ट के मुताबिक, OPPO के तीन प्लान Basic, Pro और Ultra हो सकते हैं. Basic प्लान की कीमत 289 रुपये प्रति महीने हो सकती है. इसमें यूजर्स को 20,000 AI क्रेडिट्स मिल सकते हैं.

वहीं, Pro प्लान के लिए 579 रुपये प्रति महीने देने पड़ सकते हैं. इसमें 50,000 क्रेडिट्स मिलने की बात सामने आई है. सबसे महंगा Ultra प्लान 959 रुपये प्रति महीने का हो सकता है. इसमें 1 लाख AI क्रेडिट्स मिल सकते हैं.

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किन फीचर्स के लिए देने होंगे पैसे?

फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, तीन AI फीचर्स के लिए क्रेडिट्स खर्च करने पड़ सकते हैं. इनमें Live Translation, AI Photo Agent और Transcription शामिल हैं.

Basic प्लान में करीब 50 बार AI Photo Agent इस्तेमाल करने या 100 मिनट तक ट्रांसलेशन की सुविधा मिल सकती है. Pro प्लान में यह लिमिट 125 फोटो एडिट और 250 मिनट ट्रांसलेशन तक हो सकती है. वहीं Ultra प्लान में 250 फोटो इस्तेमाल और 500 मिनट ट्रांसलेशन मिल सकता है.

क्रेडिट खत्म हुए तो क्या होगा?

अगर महीने के बीच में आपके AI क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, तो आपको अलग से क्रेडिट्स खरीदने का ऑप्शन मिल सकता है. इसकी शुरुआती कीमत 189 रुपये बताई गई है, जिसमें 10,000 क्रेडिट्स मिल सकते हैं. इसके अलावा 369, 759 और 1,439 रुपये के टॉप-अप पैक भी आ सकते हैं. इनकी वैलिडिटी एक साल हो सकती है.

अच्छी बात यह है कि फोन के बाकी बेसिक AI फीचर्स फिलहाल फ्री रह सकते हैं. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी कीमतें और प्लान लीक हुई जानकारी पर आधारित हैं. OPPO ने अभी तक इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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