Healthy Roti Recipes: सर्दियों के मौसम में बाजार में हरी पत्तेदार सब्जियों की भरमार रहती है. इस मौसम में मेथी, बथुआ और पालक जैसी सब्जियां खूब मिलती हैं. ये स्वाद में अच्छी होने के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भी भरपूर होती हैं. अक्सर लोग इनका साग, सब्जी या पराठा बनाकर खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पत्तेदार सब्जियों को रोटी के आटे में मिलाकर भी खाया जा सकता है. इससे रोजाना बनने वाली नॉर्मल रोटी को भी हेल्दी और पौष्टिक बनाया जा सकता है.

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खास बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बस अपनी पसंद की हरी सब्जी को बारीक काटकर आटे में मिलाना है और टेस्टी रोटियां तैयार करनी हैं. ये सब्जियां शरीर को फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई जरूरी विटामिन देने में मदद कर सकती हैं. तो आइए जानते हैं सर्दियों में आटे में मिलाकर खाई जाने वाली ऐसी 3 हरी पत्तेदार सब्जियों के बारे में और इन्हें बनाने का आसान तरीका.

मेथी के पत्ते

सर्दियों में ताजी हरी मेथी आसानी से मिल जाती है. आप इसके पत्तों को बारीक काटकर गेहूं के आटे में मिला सकते हैं और टेस्टी मेथी की रोटी बना सकते हैं. मेथी में फाइबर, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यह डाइजेशन को बेहतर रखने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है.

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कैसे बनाएं मेथी की रोटी?

सबसे पहले ताजी मेथी की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें. अब एक बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें कटी हुई मेथी, स्वादानुसार नमक, थोड़ी अजवाइन और लाल मिर्च डालें. जरूरत के अनुसार पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर रोटी बेल लें. गर्म तवे पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें और थोड़ा घी लगाकर गरमागरम परोसें.

सहजन की पत्तियां

सहजन यानी मोरिंगा की पत्तियां पोषक तत्वों का बेहतरीन सोर्स मानी जाती हैं. इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रखने और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद कर सकती हैं. जिन लोगों के शरीर में आयरन की कमी रहती है, वे भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

कैसे बनाएं सहजन के पत्तों की रोटी?

इसके लिए सबसे पहले सहजन की ताजी पत्तियों को डंठल से अलग करके अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें बारीक काट लें. एक बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें कटी हुई सहजन की पत्तियां, नमक, अजवाइन, बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा मिलाएं. अब पानी डालकर आटा गूंथ लें. इसकी लोइयां बनाकर रोटियां बेलें और गर्म तवे पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. तैयार रोटी को दही या सब्जी के साथ खा सकते हैं.

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बथुआ के पत्ते

सर्दियों में बथुआ का साग खूब खाया जाता है. आप इसे साग या रायते के अलावा रोटी के आटे में मिलाकर भी खा सकते हैं. बथुआ में फाइबर, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाने और कब्ज की परेशानी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. इसके अलावा बथुआ शरीर को जरूरी पोषण देने में भी मदद करता है.

कैसे बनाएं बथुए की रोटी?

बथुए की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले ताजे बथुए के पत्तों को अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें बारीक काट लें. आप चाहें तो पत्तों को हल्का उबालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद एक बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें बथुए के पत्ते, नमक, अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाएं. जरूरत के अनुसार पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर रोटियां बेलें और गर्म तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें. ऊपर से थोड़ा घी लगाकर गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

इन रोटियों को बनाते समय पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह धोना जरूरी है. किसी भी सब्जी को खाने से बीमारी का इलाज नहीं होता. अगर आपको डायबिटीज, एनीमिया या पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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