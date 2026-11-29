उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. रविवार को पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश चुनाव समिति और राजनीतिक मामलों की समिति का गठन कर दिया है.

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प्रदेश चुनाव समिति की कमान यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' को सौंपी गई है, जिन्हें इसका चेयरपर्सन बनाया गया है.

कांग्रेस की इस प्रदेश चुनाव समिति में वरिष्ठ नेताओं और सांसदों को शामिल किया गया है. इसमें आराधना मिश्रा 'मोना' के साथ प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमन सिंह और राजीव शुक्ला सदस्य बनाए गए हैं.

इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पी.एल. पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल शास्त्री, बेगम नूर बानो और जफर अली नकवी को भी इस अहम समिति में जगह मिली है.

राजनीतिक मामलों की समिति का भी बनी

चुनाव समिति के साथ-साथ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति भी तैयार की है. इस समिति में यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया और उज्ज्वल रमन सिंह शामिल हैं.

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इनके साथ ही राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पी.एल. पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, राशिद अल्वी, जफर अली नकवी, बेगम नूर बानो और दानिश अली को सदस्य बनाया गया है. वहीं, सुप्रिया श्रीनेत, जितेंद्र बघेल और मनोज त्यागी को पदेन (एक्स-ऑफिसियो) सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

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सपा के साथ सीट बंटवारे की खींचतान के बीच बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक होने के कारण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करने की कोशिशों में जुटे हैं. हालांकि, सीट बंटवारे की बातचीत को लेकर दोनों दलों के बीच तनातनी चल रही है. सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के बीच ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव के लिए अपने पांच उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिससे गठबंधन की मुश्किलें खुलकर सामने आ गई हैं.

इसके बावजूद दोनों ही पक्षों को उम्मीद है कि सभी मतभेद सुलझा लिए जाएंगे और सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन जाएगी.

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