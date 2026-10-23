scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: फ्रांस का प्रदर्शन बताकर वायरल हुए ब्राजील और अल्बानिया के वीडियो

पहला वीडियो ब्राजील का है जहां पुलिसवालों ने चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ रही एक महिला को गोली मार दी थी. वहीं, दूसरा वीडियो अल्बानिया का है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये फ्रांस का वीडियो है, जहां पुलिसवालों ने एक प्रदर्शनकारी महिला को सरेआम गोली मार दी.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये घटना ब्राजील की है, जहां पुलिसवालों ने चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ रही एक महिला को गोली मार दी थी.

फ्रांस में बीते कुछ हफ्तों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. इन प्रदर्शनों की शुरुआत बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हुई थी. बाद में इसने हिंसक रूप ले लिया और कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं.  

अब फ्रांस का बताकर दो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. पहले वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक महिला पर बंदूक ताने नजर आ रहे हैं. कुछ ही देर बाद पुलिसवाले महिला पर गोली चला देते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि ये महिला फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन में शामिल थी, जिसे पुलिसवालों ने गोली मार दी.

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, 'फ्रांस में एक खेबड़ी वामपंथन आंदोलन कर रही थी. इसे भी Regime चेंज करना था. पुलिस प्रशासन ने इस खेबड़ी का ही तख्तापलट कर दिया लेकिन तानाशाह तो मोदी है.'

सम्बंधित ख़बरें

Subodh Uniyal Viral Video Fact Check
फैक्ट चेक: दलेर मेहंदी से विवाद के बाद मंत्री सुबोध को महिलाओं ने सुनाई खरी-खोटी?  नहीं, पुराना है ये वीडियो
saudi arab executes two bangladeshis fact check
फैक्ट चेक: सऊदी में मौत की सजा पाने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के हैं ये Video?
fact check
फैक्ट चेक: टाइगर, संजय दत्त ने बिश्नोई गैंग को दी धमकी?
Fact Check
फैक्ट चेक: चीन और इंडोनेशिया के वीडियो फ्रांस के प्रदर्शनों के बताकर हुए वायरल
AI content in the name of Garba
गरबा करती लड़कियों के AI वीडियो वायरल, भद्दे कमेंट्स की लगी झड़ी
(Photo- ITGD)

वहीं, एक अन्य वीडियो में बुर्का पहने हुई एक महिला, पुलिसकर्मियों पर डंडा चलाती नजर आ रही है. वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, “फ्रांस की सड़कों पर Regime Change करती हुईं मोहतरमा! यूरोप के बड़े हिस्से में आंदोलन के नाम पर तख्तापलट की कोशिशें लगातार चल रही हैं!” 

Advertisement
(Photo- ITGD)

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये दोनों ही वीडियो फ्रांस के नहीं हैं. पहला वीडियो ब्राजील की एक घटना का है जिसमें पुलिसवालों ने चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ रही एक महिला को गोली मार दी थी. वहीं, दूसरा वीडियो अल्बानिया का है. 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

पहले वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ब्राजील के मीडिया संस्थान Cidade Alerta की एक वीडियो रिपोर्ट मिली. 16 अक्टूबर की इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना ब्राजील के São Paulo की है. वीडियो में दिख रही महिला का नाम कैमिला परेरा है. कैमिला हाथ में धारदार चाकू लेकर पुलिसकर्मियों की तरफ बढ़ रही थी. पुलिस ने कई बार उन्हें हथियार नीचे रखने को कहा, लेकिन वो आगे बढ़ती रहीं. इसके बाद एक पुलिस वाले ने उन पर गोली चला दी. घटना में महिला की मौत हो गई.

ब्राजील के तमाम न्यूज पोर्टल्स ने इस घटना के बारे में खबर छापी थी. कुछ रिपोर्ट्स में महिला को दिमागी रूप से बीमार भी बताया गया है. न्यू यॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी.

Advertisement

दूसरे वीडियो की कहानी

रिवर्स सर्च के जरिये हमें ये TVNET नाम के एक फेसबुक पेज पर 20 अक्टूबर के पोस्ट में मिला. यहां इसे अल्बानिया का बताया गया है. Shekulli नाम के न्यूज आउटलेट के एक फेसबुक पोस्ट में इसी घटना का एक दूसरा वीडियो देखा जा सकता है. पोस्ट के मुताबिक ये घटना अल्बानिया की राजधानी तिराना की है, जहां एक प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग महिला, पुलिसकर्मियों से भिड़ गई थी. हमें गूगल मैप्स पर भी ये जगह मिल गई. जाहिर है, ये वीडियो फ्रांस का नहीं, बल्कि अल्बानिया का है. 

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि अलग-अलग जगहों के वीडियो फ्रांस के प्रदर्शनों के संदर्भ में शेयर हो रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में बदले गए पंखे, आत्महत्या रोकने की कोशिश |
    जॉर्डन में अंतिम संस्कार के दौरान चर्च में ताबड़तोड़ फायरिंग, 7 की मौत, सरकार ने कहा- आतंकी हमला |
    'सीएम धामी मेरे बड़े भाई, उन्होंने मंत्री की ओर से माफी मांगी', दलेर मेहंदी को लेकर बोले मीका सिंह |
    कोई 10वीं पास, तो कोई 12वीं... राजकोट में पकड़े गए 17 फर्जी डॉक्टर, कर रहे थे मरीजों का इलाज |
    नोट नहीं, सिक्कों से भरा थैला लेकर नामांकन करने पहुंचा उम्मीदवार |
    सिंगल चार्ज में लखनऊ से प्रयागराज तक चलेगा स्कूटर... इतने हजार का डिस्काउंट |
    11 चोरी की बाइक, 8 आरोपी और एक नाबालिग! ओडिशा में बाइक चोर गैंग पर बड़ा एक्शन |
    नाक में पाइप डालकर पाउडर डालते हैं, फिर कई घंटे नशे में रहते हैं! क्या है ये रापे सेरेमनी |
    Daler Mehndi Controversy: 'दलेर पाजी निर्दोष, बच्चे की तरह रोने लगे', सपोर्ट में बोले मीका सिंह, मंत्री पर जमकर बरसे |
    दिवाली से पहले दिल्ली के 4,000 MCD कर्मचारियों को सौगात, अब ₹18,000 न्यूनतम वेतन के साथ मिलेगा DA
    Advertisement