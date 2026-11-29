न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में ध्रुव जुरेल ने मुश्किल परिस्थितियों में 88 रनों की जुझारू पारी खेलकर भारतीय टीम को संभाला. क्राइस्टचर्च में तीसरे दिन (29 नवंबर) उनके इस योगदान के दम पर भारत पहली पारी में 246 रन तक पहुंच सका. इसके साथ ही जुरेल न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट में सातवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक से ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए.

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ध्रुव जुरेल से पहले यह उपलब्धि सिर्फ किरण मोरे और एमएस धोनी ने हासिल की थी. मोरे ने 1990 के न्यूजीलैंड दौरे पर दो अर्धशतक लगाए थे. वहीं, धोनी ने अप्रैल 2009 में बेसिन रिजर्व में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दो अर्धशतक जड़े थे. फरवरी 2014 में इसी मैदान पर उन्होंने आठवें नंबर पर उतरकर भी अर्धशतक लगाया था.

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भारतीय टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और फॉलोऑन का खतरा मंडराने लगा था. ऐसे समय में ध्रुव जुरेल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ उपयोगी साझेदारियां कीं. उन्होंने आकाश दीप के साथ आठवें विकेट के लिए 46 रन जोड़े. आकाश ने 52 गेंदों पर 29 रन का योगदान दिया.

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इसके बाद ध्रुव जुरेल ने डेब्यू कर रहे गुरनूर बरार के साथ 64 रनों की साझेदारी कर भारत को 200 रन के पार पहुंचाया. काइल जेमिसन की गेंद पर मिडविकेट की ओर चौका लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर आर्मी सैल्यूट के अंदाज में जश्न मनाया.

यह ध्रुव जुरेल का साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी SENA देशों में दूसरा टेस्ट अर्धशतक था. इससे पहले उन्होंने सीरीज के शुरुआती टेस्ट में 78 रन बनाए थे. दूसरे मुकाबले में 102 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने के बाद वह 88 रन तक पहुंचे.

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