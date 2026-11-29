पूरे हफ्ते काम, पढ़ाई, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के बीच भागते हुए कई बार हम खुद को वक्त देना ही भूल जाते है, ऐसे में संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें व्यक्ति सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने का बी मौका खोज सका है. जेन जी के लिे सेल्फ-केयर संडे का मतलब सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्पा सेशन नहीं हैं, बल्कि छोटी-छोटी चीजों के जरिए अपने मन और शरीर को आराम देना भी है.



सुबह की शुरुआत रखें धीमी

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संडे को अलार्म की आवाज के साथ भागने के बजाय थोड़ा आराम से उठें. अपनी पसंद की कॉफी या चाय बनाएं, खिड़की के पास बैठें और कुछ देर फोन से दूरी बनाकर रखें. चाहें तो अपनी पसंद का म्यूजिक सुनें या कुछ देर धूप में बैठें.

स्किनकेयर को बनाएं अपना मी टाइम

अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. चाहें तो बालों में तेल लगाएं या हेयर मास्क लगाकर कुछ वक्त खुद को दें. इसे किसी काम की तरह नहीं, बल्कि अपने लिए निकाले गए वक्त की तरह देखें.

कमरे और फोन को दें थोड़ा आराम

जेन जी के लिए डिजिटल दुनिया भी रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा है. ऐसे में संडे को अपने फोन की गैलरी साफ करें, गैरजरूरी ऐप्स और नोटिफिकेशन हटाएं. साथ ही अपने कमरे को थोड़ा साफ करें. साफ जगह और कम डिजिटल शोर मन को हल्का महसूस करा सकते हैं.

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पसंदीदा चीजों के लिए निकालें वक्त

बुक्स पढ़ना, पुराने गाने सुनना, पेंटिंग करना, खाना बनाना या अपनी फेवरेट फिल्म देखना, जो अच्छा लगे वही करें. हर पल को प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी कुछ न करना भी जरूरी होता है.

अगले हफ्ते के लिए खुद को करें तैयार

रात को अगले हफ्ते के जरूरी कामों की छोटी-सी लिस्ट बना लें. अपने कपड़े तैयार रखें और वक्त पर सोने की कोशिश करें.

सेल्फ-केयर संडे का मकसद अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कराना है. जेन जी की तरह अपने संडे को ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से जिएं. और अपने लाइफ में खुद से जुड़ी चीजों को और अहमियत दें और अपने लिए वक्त निकालें.

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