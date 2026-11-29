बिहार के मोकामा में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिह की शादी काफी ग्रैंड अंदाज में हुई. शादी के लिए पूरे गांव को सजाया गया. भव्य आयोजन किए गए. लेकिन शादी से कई चौंकाने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनपर अब टीवी एक्टर विशाल आदित्य सिंह ने रिएक्ट किया है और नाराजगी जताई है.

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क्यों गुस्सा हुए विशाल?

टीवी एक्टर और बिग बॉस फेम विशाल आदित्य सिंह भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं. विशाल ने अब अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह के शादी समारोह में लोगों के खाने पर बुरी तरह टूटने पर नाराजगी जताई है. एक्टर ने भव्य दावत के दौरान मेहमानों के खराब बर्ताव की आलोचना की. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इस घटना से बिहार की बदनामी हो रही है.

बता दें कि अनंत सिंह की बेटी की शादी को बिहार के सबसे भव्य समारोह में से एक माना जा रहा है, जहां लाखों लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था. हालांकि, जश्न से सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया. शादी समारोह में भारी भीड़ दिखाई दी, जहां मेहमान फूड काउंटर्स पर धक्का-मुक्की करते नजर आए. कुछ वीडियोज में लोग खाने पर बुरी तरह टूटते हुए दिखाई दिए. कुछ लोग एक दूसरे के हाथों से खाना छीनते हुए नजर आए.

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खाने पर टूटे लोग

लोगों का इस तरह खाने पर टूटना एक्टर विशाल आदित्य सिंह को पसंद नहीं आया. उन्होंने वीडियो शेयर करके लोगों की निंदा की है. विशाल बोले- हम लोग नहीं सुधरेंगे. कहां सुधरेंगे, अगर सुधर जाएंगे तो ये सब करेगा कौन? और ऐसा कौन-सा खाना मिल रहा था, भाई? ऐसा कौन-सा रसगुल्ला, दाल-चावल? ऐसा तो है नहीं कि कोई लंदन या फ्रांस से आया था. ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे ब्रह्मांड से आया था. कॉमन सेंस भी होना चाहिए.

पुरी-कचौड़ी और आलू कोभी और एक मीठा खाने के चक्कर में अनंत सिंह समर्थक कुत्तो की तरह ऐसे टूट रहे जैसे पहली बार खा रहे हो। https://t.co/hEGyg6jU64 — The Bihar (@Thebihar_in) November 21, 2026

विशाल आगे बोले- इज्जत ही नहीं है, खाना उड़ा रहे हैं हम लोग. रसगुल्ला ऐसे ले रहे हैं जैसे रसगुल्ला खाया ही नहीं है. मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिन लोगों को वीडियो आप देख रहे हैं, उनके पास घर पर खाने के लिए जगह जरूर होगी.

देखिए, किस तरह से लोग सब्जी लूटकर खा रहे हैं। अनंत सिंह की बेटी की शादी में कई लोगों को खाना तक नसीब नहीं हुआ। https://t.co/hp5R7DgPUr — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026

विशाल ने आगे यह भी सवाल उठाया कि लोग असल में शादी में क्या देखने गए थे. उन्होंने कहा- क्या देखने गए थे वहां? क्या मिला? शादी देखी किसी ने? कैसे सेलिब्रेट हुई, क्या हुआ? नहीं न? बस रोड पर खड़े थे सब. विशाल के वीडियो पर उनके फैंस भी सहमति जता रहे हैं.

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