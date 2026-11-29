अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना कई भारतीय परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आता है. माता-पिता अपनी जमा-पूंजी खर्च करते हैं और कई बार बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों रुपये का कर्ज भी लेते हैं. उन्हें उम्मीद होती है कि विदेश से डिग्री लेने के बाद बच्चे को अच्छी नौकरी मिलेगी और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा. लेकिन अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी मिलना और वहां लंबे समय तक रह पाना हमेशा आसान नहीं होता. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर आया है. जहां एक परिवार ने बेटे की अमेरिकी पढ़ाई पर करीब 62 लाख रुपये खर्च किए लेकिन डिग्री मिलने के छह महीने बाद भी उसे मनचाही नौकरी नहीं मिल पाई.

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बेटे की पढ़ाई पर खर्च किए 62 लाख रुपये

सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर एक यूजर ने अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर अनुभव शेयर किया है. उसने बताया कि उसके बेटे ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया है. परिवार ने उसकी पढ़ाई पर करीब 62 लाख रुपये खर्च किए थे. खास बात यह है कि इस पढ़ाई के लिए परिवार ने कोई एजुकेशन लोन भी नहीं लिया था. हालांकि, डिग्री पूरी होने के करीब छह महीने बाद भी बेटे को अपनी पसंद के मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाई है. ऐसे में परिवार को चिंता होने लगी कि विदेश में पढ़ाई पर किया गया इतना बड़ा खर्च आखिर किस तरह वसूल हो पाएगा.

माता-पिता ने भारत लौटने की दी सलाह

पोस्ट में पिता ने बताया कि उन्होंने बेटे को वापस भारत आने के लिए भी कहा है. उनके कुछ परिचितों के बच्चे भी मई 2026 में अमेरिका से भारत लौट आए थे. इस अनुभव ने उन्हें विदेश में पढ़ाई और नौकरी के मौकों को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया.

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H-1B वीजा और नौकरी को लेकर चिंता

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए नौकरी और वीजा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा तेज है. अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशी छात्रों को पोस्ट-स्टडी वर्क ऑथराइजेशन के तहत सीमित समय के लिए काम करने का मौका मिलता है. इसके बाद लंबे समय तक वहां काम करने के लिए H-1B जैसे वर्क वीजा की जरूरत होती है .

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक अन्य मामले में 24 साल के भारतीय छात्र का जिक्र भी किया गया है. उसने अमेरिका में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए करीब 65 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया है. पोस्ट लिखने वाले विनोद ने चिंता जताई कि अगर छात्र को समय पर नौकरी और जरूरी वीजा नहीं मिला, तो उसे भारत लौटना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में उसके पास अमेरिकी डिग्री के साथ लाखों रुपये का कर्ज भी होगा.

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