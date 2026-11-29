सोशल मीडिया पर रील डालनी थी. लोगों के बीच रौब जमाना था. शायद कुछ लाइक और व्यूज भी चाहिए थे. इसके लिए एक युवक ने एयरगन के साथ वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया. लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यही रील पुलिस तक पहुंच जाएगी.

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मामला गुजरात के सूरत के भेस्तान इलाके का है. यहां एक युवक ने एयरगन के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. वीडियो में एयरगन दिखाकर वह लोगों के बीच अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद मामला भेस्तान पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया और युवक की पहचान करने में जुट गई.

यहां देखें वीडियो

वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया. लेकिन पुलिस के पकड़े जाने के बाद युवक का अंदाज बदल गया. जो युवक सोशल मीडिया पर एयरगन के साथ रौब दिखा रहा था, वह पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया. उसका माफी मांगते हुए वीडियो भी सामने आया है.

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युवक ने अपनी गलती मानी, दूसरों से भी की अपील

पुलिस के सामने युवक ने अपना नाम शेख इरशाद प्यारे साहब शेख बताया. उसने कहा कि वह उन पाटिया, भेंडी बाजार में रहता है. युवक ने कहा कि इंस्टाग्राम पर मैंने बच्चों के खिलौने वाली रील अपलोड की थी, वह मेरी गलती थी. और आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग भी ऐसी गलती मत करना. मैं भी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा.

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पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने या लोगों में डर और दबदबा बनाने के लिए इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. आजकल सोशल मीडिया पर अलग दिखने और ज्यादा व्यूज पाने की होड़ में कई युवा तरह-तरह के वीडियो बनाते हैं. लेकिन कैमरे के सामने की गई हरकत का असर असल जिंदगी में भी पड़ सकता है. सोशल मीडिया पर कुछ सेकेंड का रौब दिखाना भारी पड़ सकता है.

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