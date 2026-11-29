आजकल ऑनलाइन गेम खेलने का शौक कई लोगों को है. कुछ लोग खाली समय में गेम खेलते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो घंटों मोबाइल या कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं. कई बार गेम खेलने का यह शौक इतना बढ़ जाता है कि लोगों को खाने-पीने और सोने तक का ध्यान नहीं रहता. चीन में एक महिला अपने पति की इसी आदत से परेशान थी. उसका पति रात-रात भर ऑनलाइन गेम खेलता था और सुबह होने तक सोता नहीं था. पत्नी ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने एक ऐसा तरीका निकाला, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. महिला ने ऑनलाइन गेम खेलने वाले दूसरे लोगों से ही अपने पति को गेम में बार-बार मारने की अपील कर दी. इसके बाद गेम की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि पति को अपनी आदत बदलनी पड़ी.

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रात 3-4 बजे तक गेम खेलता था पति

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला चीन के गुआंगडोंग प्रांत का है. यहां चेन नाम की एक महिला अपने पति ली की देर रात तक गेम खेलने की आदत से परेशान थी. उसका पति वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट नाम का ऑनलाइन गेम खेलता था. महिला के मुताबिक, उसका पति लगातार तीन रातों तक सुबह 3 से 4 बजे तक गेम खेलता रहा. इससे उसकी नींद भी खराब हो रही थी. पत्नी चाहती थी कि उसका पति समय पर गेम बंद करे और रात को उसके साथ सोने आए. लेकिन पति पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था.

आखिरकार चेन ने सोचा कि क्यों न उसके पति को उसी के पसंदीदा गेम के जरिए सबक सिखाया जाए. इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और दूसरे गेमर्स से मदद मांगी.

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पत्नी ने गेमर्स से की पति को मारने की अपील

14 नवंबर को चेन ने एक वीडियो शेयर किया. इसमें उसका पति ली ऑनलाइन गेम खेलता दिखाई दे रहा था. महिला ने वीडियो के जरिए दूसरे गेमर्स से अपील की कि वे रात करीब 1 बजे गेम में उसके पति को ढूंढकर बार-बार हराएं, ताकि वह परेशान होकर गेम छोड़ दे और सोने चला जाए. महिला ने अपने पति की गेम आईडी भी बता दी. उसके पति की आईडी 'tiantiankaixin' थी, जिसका मतलब होता है 'हर दिन खुश रहो'. इसके साथ ही उसने गेम में पति के किरदार और उसके खेलने की जगह के बारे में भी जानकारी दे दी. शुरुआत में कई लोगों को लगा कि महिला मजाक कर रही है. लेकिन जब उसके पति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि कोई उसे गेम में ढूंढ ही नहीं सकता, तो दूसरे गेमर्स ने भी उसे चुनौती की तरह ले लिया.

तीन घंटे तक गेमर्स ने पति को ढूंढकर हराया

इसके बाद गेम खेलने वाले कई लोग महिला के पति को ढूंढने में जुट गए. कुछ खिलाड़ियों ने रात में अलार्म लगाकर गेम में लॉग इन किया. वहीं, कुछ लोग तो उसके पति के गेम खेलने वाली जगह पर पहले से ही इंतजार करने लगे. एक मौके पर करीब तीन घंटे तक खिलाड़ियों ने ली के गेम वाले किरदार को बार-बार हराया. गेम में जब किसी खिलाड़ी का किरदार मारा जाता है, तो उसे दोबारा जिंदा होकर खेल में लौटने के लिए एक तय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. ली को भी बार-बार ऐसा ही करना पड़ा.

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कुछ खिलाड़ियों ने तो उसके गेम वाले किरदार को ढूंढने के लिए गाइड और दूसरी जानकारी भी तैयार कर ली. दिलचस्प बात यह रही कि इसी नाम से गेम खेलने वाले दूसरे लोगों को भी गलती से निशाना बना लिया गया. एक खिलाड़ी ने मजाक में कहा कि 'tiantiankaixin' यानी हर दिन खुश रहने वाला अब 'tiantianxintong' बन गया है, जिसका मतलब है हर दिन दुखी रहना.

दूसरे दिन ही बदल गई पति की आदत

पत्नी की यह तरकीब काम कर गई. चेन के मुताबिक, जिस दिन उसने गेमर्स से मदद मांगी थी, उसके अगले ही दिन उसका पति रात 12 बजे से पहले सोने चला गया. महिला ने बताया कि पूरे साल में यह पहली बार था, जब उसका पति इतनी जल्दी सोया था. हालांकि, पति ने चौथे दिन गेम में अपना किरदार बदल लिया और उसे छिपाकर खेलने की कोशिश की. इसके बावजूद दूसरे खिलाड़ी उसकी तलाश करते रहे. इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के आधिकारिक चीनी सोशल मीडिया अकाउंट ने भी इस घटना पर मजाकिया वीडियो पोस्ट किया. इसमें पत्नी की तरफ से पति को गेम में हराने के लिए इनाम रखने जैसी बात कही गई.

अब देर रात तक गेम नहीं खेल रहा पति

रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद ली ने देर रात तक गेम खेलने की अपनी आदत छोड़ दी. अब वह रात करीब 11 बजे तक गेम बंद कर देता है. इस घटना पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने पत्नी के तरीके की तारीफ की, तो कुछ ने कहा कि पति को समझाने के लिए पत्नी को आखिरकार उसी की दुनिया यानी गेमिंग का सहारा लेना पड़ा. हालांकि, इस घटना के बहाने देर रात तक गेम खेलने की आदत पर भी चर्चा शुरू हो गई है.

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लगातार देर रात तक जागने से नींद का समय बिगड़ सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी गंभीर गेमिंग की लत को गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में पहचानता है. हालांकि, इस मामले में पति को ऐसी कोई बीमारी होने की बात सामने नहीं आई है. यह सिर्फ उसकी देर रात तक गेम खेलने की आदत का मामला बताया गया है.

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