महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक लेबर कैंप में लगी आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. सीमेंट की फ्लोरिंग शीट गिरने से फायर ब्रिगेड के 2 कर्मियों को चोटें आई हैं. सिविक अधिकारियों ने रविवार को इस घटना की जानकारी दी.

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एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात करीब 10:25 बजे घोड़बंदर रोड के मानपाड़ा इलाके में आग लग गई थी. एक रियल्टी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बने दो मंजिला स्ट्रक्चर की दूसरी मंजिल के 10 कमरों में आग लगी.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान, रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल (आरडीएमसी) का स्टाफ और कापुरबावड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी स्पॉट पर पहुंचे.

ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (टीएमसी) के रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल (आरडीएमसी) के चीफ यासीन तडवी ने कहा, 'दो फायरफाइटर्स कंस्ट्रक्शन के लिए रखी सीमेंट फ्लोरिंग शीट्स पर खड़े थे, तभी वह नीचे के फ्लोर पर गिर गई, जिससे वे घायल हो गए.' हालांकि बताया जा रहा है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है.

यासीन तडवी ने बताया कि सब-स्टेशन ऑफिसर अमित मधुकर घोलप (43) और लीडिंग फायरमैन शिवाजी देवराम मेंगल (46) को इलाज के लिए तुरंत एक लोकल अस्पताल ले जाया गया.

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वहीं, रात 11.40 बजे तक आग पूरी तरह बुझा ली गई और सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया. आग लगने के कारणों की जांच चल रही है.

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