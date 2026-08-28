धर्म बदलकर राखी पर मक्का पहुंची एक्ट्रेस, बुर्के में बदला हुलिया, रोते हुए अल्लाह से Gen-Z के लिए मांगी नौकरी की दुआ

एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी संग दूसरी शादी के दौरान धर्म बदल लिया था. राखी इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम हो गई थीं. तब से अक्सर वो उमराह करने मक्का जाती हैं. अब एक बार फिर राखी उमराह करने मक्का पहुंची हुई हैं. राखी ने मक्का में नेपाल की बाढ़ में फंसे लोगों की सुरक्षा और देश के Gen-Z के लिए रो-रोकर दुआ मांगी.

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मक्का से राखी के वीडियो वायरल

मक्का से राखी सावंत के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. राखी वीडियो में ब्लैक बुर्का और हिजाब पहने हुए दिखाई दे रही हैं. राखी ने मक्का में नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए रो-रोकर दुआ मांगी.

वीडियो में राखी कहती दिखीं- मैं दुआ करती हूं अल्लाह...नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो तूफान आया है वो रुक जाए. वहां के बच्चे, बूढ़े जानवर सब बच जाएं. अल्लाह नेपाल में जो कहर आया है, वो थम जाए. मेरे खुदा इन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूं. नेपाल की बाढ़ में जो हमारे इंडियन्स फंस गए हैं, नेपाल के लोग फंस गए हैं, वो सब सही सलामत हों. नेपाल में बारिश, बाढ़ थम जाए.

What the f*** is this?



Non-Muslims are strictly prohibited from entering Mecca and the Kaaba. How exactly did Rakhi Sawant manage to visit? 🤔🕋 pic.twitter.com/0A06aBy9r4 — Gaurav (@k_gauravs) August 28, 2026

Gen-Z के लिए राखी ने मांगी दुआ

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राखी सावंत एक दूसरे वीडियो में देश के Gen-Z के लिए दुआ मांगती हुई दिखाई दे रही हैं. राखी बोलीं- मेरे खुदा मेरे देश को बचा लो. गलत लोगों से मेरे देश को बचा लो. मेरे देश के एजुकेशन को बचा लो. देश के Gen-Z को बचा लो. उन्हें ढेर सारी नौकरियां दो. मेरे Gen-Z को अच्छी पढ़ाई-लिखाई दो.

'मैं दुआ करती हूं कि देश के जो मंत्री हैं, वो ईमानदारी से चलें. Gen-Z को ढेर सारी बरकत, एजुकेशन मिले. उनकी कोई बेइज्जती न करे. जितने भी Gen-Z हैं, वो अपने मां-बाप को कभी न सताएं. वो i-Phone के लिए मां-बाप को न सताएं. अपनी खुद की कमाई करो. खुद की जिंदगी जियो और मां-बाप की सेवा करो.'

राखी के वीडियो पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कोई उनकी तारीफ कर रहा है, तो कोई धर्म बदलने पर उनपर निशाना साध रहा है. आपको राखी का ये अंदाज कैसा लगा.

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