Surya Nakshatra Parivartan: 31 अगस्त को अपने ही नक्षत्र में आएंगे सूर्य, 4 राशियों पर बरसेगी कृपा

Surya Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व, पिता और सरकारी क्षेत्र का कारक ग्रह माना गया है. ऐसे में सूर्य की चाल में होने वाला बदलाव महत्वपूर्ण माना जाता है. अगस्त में सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ मघा नक्षत्र में भी गोचर किया है. मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं. इसका संबंध पितरों, प्रतिष्ठा और अधिकार से माना जाता है.

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है. कुछ राशि वालों के लिए यह समय करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में बेहतर अवसर लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए यह गोचर शुभ रह सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ाने वाला रह सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं. लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने का मौका मिलेगा.

कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है. नई डील या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. इस दौरान लिए गए कुछ फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ समाज में मान-सम्मान भी बढ़ सकता है.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह बदलाव धन और संपर्कों के लिहाज से लाभकारी रह सकता है. आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

काम के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की वजह से पहचान मिल सकती है. कारोबारी नई रणनीति बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

सिंह राशि

सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं. इस समय सूर्य का सिंह राशि में गोचर चल रहा है. ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए यह अवधि आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाली रह सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

करियर में आगे बढ़ने के अवसर सामने आएंगे. प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है. हालांकि सफलता के लिए मेहनत जारी रखना जरूरी होगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन शिक्षा, करियर और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं.

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क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के काम की तारीफ हो सकती है. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है.

सूर्य के इस गोचर का क्या है महत्व?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मघा नक्षत्र का संबंध पितरों, परंपरा, प्रतिष्ठा और अधिकार से माना जाता है. इसके स्वामी केतु हैं. सूर्य का मघा नक्षत्र में गोचर व्यक्ति में नेतृत्व और अपनी पहचान मजबूत करने की इच्छा को बढ़ा सकता है.

इस अवधि में सूर्य की उपासना करना भी शुभ माना जाता है. रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित कर सकते हैं. रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करने की धार्मिक मान्यता है.

हालांकि ज्योतिषीय परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए किसी बड़े आर्थिक या करियर संबंधी फैसले को केवल राशिफल के आधार पर नहीं लेना चाहिए.

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