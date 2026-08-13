ड्राइविंग सीखते वक्त खोया कंट्रोल, तालाब में गिरी कार, महिला की मौत

कोलकाता के केष्टोपुर इलाके में कार ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान एक महिला की कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिससे डूबने से उनकी मौत हो गई.

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जानकारी के मुताबिक, केष्टोपुर की रहने वाली सुमित्रा दास कार चलाते समय तालाब में गिर गईं. तालाब की गहराई 10 से 12 फीट थी, इसलिए पूरी कार पानी में डूब गई.

स्थानीय लोग तुरंत तालाब में उतरे और महिला को कार से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं.

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इसके बाद बगियाटी पुलिस स्टेशन और फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी गई. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एक घंटे की कोशिश के बाद, क्रेन की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला गया. इसके बाद जब महिला को अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, वह आज सुबह अपनी बेटी को स्कूटी से स्कूल छोड़ने गई थीं. दूसरे दिनों की तरह, महिला ने अपनी स्कूटी रखी और कार चलाने की प्रैक्टिस शुरू की. स्थानीय लोगों का कहना है कि हालांकि अन्य दिनों में उनके साथ एक ड्राइवर होता था, लेकिन उस दिन वह अकेली थीं.

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बताया जा रहा है कि अचानक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिससे कार पूरी तरह पानी में डूब गई. पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है.

वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में बुधवार को एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के मुताबिक, तीनों युवक अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने जा रहे थे.

पुलिस ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रिक कार में तीन युवक सवार होकर जा रहे थे. कार जब भरतवाड़ा चौक के पास पहुंची तो कार चला रहे युवक का वाहन से कंट्रोल बिगड़ गया. इसके बाद बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा भिड़ी.

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