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दिल्ली में आज 6 घंटे इन इलाकों से नहीं गुजर पाएंगी गाड़ियां, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल-ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली में 13 अगस्त को कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी. गाजियाबाद-Delhi बॉर्डर पर भी यातायात प्रभावित हुआ है. दिल्ली पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.

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15 अगस्त से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है. (Photo-ITG)
15 अगस्त से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है. (Photo-ITG)

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत 13 अगस्त को लाल किले पर फुल-ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जा रही है. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. इसका असर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद और एनसीआर के दूसरे इलाकों से आने-जाने वाले लोगों पर भी दिखाई देने लगा है.

गुरुवार सुबह गाजियाबाद से दिल्ली में प्रवेश करने वाले कई लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और जांच के कारण कई मार्गों पर जाम जैसी स्थिति देखी गई. दफ्तर जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की कई प्रमुख सड़कें आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी. इस दौरान केवल वैध रिहर्सल पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. इन मार्गों पर सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा:

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  • नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक)
  • लोथियन रोड
  • एस.पी. मुखर्जी मार्ग
  • चांदनी चौक रोड
  • निषाद राज मार्ग
  • एस्प्लेनेड रोड
  • राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड

यह भी पढ़ें: ' 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा...', पीएम मोदी ने Instagram पर की अपील 

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इसके अलावा, इंडिया गेट, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, जे.एल. नेहरू मार्ग और कश्मीरी गेट के आसपास भी यातायात प्रभावित रहेगा. जिन वाहनों के पास पार्किंग लेबल नहीं होंगे, उन्हें इन मार्गों से बचने की सलाह दी गई है.

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) दिनेश गुप्ता के अनुसार, 12 अगस्त की मध्यरात्रि से 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.

अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर भी असर पड़ेगा. महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच बसों के आवागमन पर अस्थायी रोक लगाई गई है. वहीं, डीटीसी सहित स्थानीय बसों के कई रूट भी बदले जाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि 13 अगस्त की रात 10 बजे से 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक दिल्ली की सीमाओं पर भी विशेष प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. यही व्यवस्था 14 और 15 अगस्त को भी लागू रहेगी.

ऐसे में यदि आप अगले दो दिनों में दिल्ली या एनसीआर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें. थोड़ी-सी लापरवाही आपको घंटों के जाम में फंसा सकती है.

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