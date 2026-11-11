जेम्स बॉन्ड बनने की रेस में उतरे हॉलीवुड के बड़े चेहरे, किसके हाथ लगेगा 007 का लाइसेंस?

दुनिया का सबसे बड़ा, क्लासी, तेज तर्रार और दिलफेंक जासूस एक बार फिर लौट रहा है. अंदाज इस बार अलग होगा और ज्यादा स्वैग से भरा भी. डेनियल क्रेग के बाद अगले 007 की खोज अब लास्ट स्टेज तक पहुंच गई है. कहा जा रहा है कि हॉलीवुड के पांच बड़े स्टार्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनमें से ही कोई अगला जेम्स बॉन्ड बनकर तहलका मचाने वाला है.

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जेम्स बॉन्ड बनने की इस दौड़ में सबसे बड़ा नाम रॉबर्ट पैटिनसन का है. बैटमैन, ट्वालाइट और द लाइटहाउस जैसी फिल्मों से ऑडियंस को क्रेजी करने वाले रॉबर्ट को इस किरदार में देखना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है. इसके अलावा निकोलस हॉल्ट को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है. रिपोर्ट्स की माने तो उनके स्क्रीन टेस्ट से अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो अच्छा खासा प्रभावित है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों एक्टर्स इस रेस के फ्रंटरनर बताए जा रहे हैं. पैटिनसन के साथ प्लस प्वॉइंट ये है कि वो बॉन्ड की नई फिल्म के निर्देशक डेनिस विलेन्यूव के साथ ड्यून में काम कर चुके हैं. निकोलस हॉल्ट की दावेदारी भी इसलिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि वह एक्स मैन फ्रेंचाइजी और सुपरमैन में लेक्स लूथर जैसे किरदारों से अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना चुके हैं.

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इन दोनों नामों से आगे बढ़े तो कैलम टर्नर, जोश ओ कॉनर और जैक लोडेन भी रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. इन एक्टर्स की माचो पर्सनैलिटी ने कंपटीशन टफ कर दिया है. यही वजह है कि कहा जा रहा है कि स्क्रीन टेस्ट के दौरान एक्टर्स से सिर्फ डायलॉग नहीं बुलवाए गए बल्कि उनकी स्टंट करने की कैपिबिलिटी, कैमरा प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी के दौरान फेशियल एक्सप्रेशन पर भी खासा जोर दिया गया.

कई रिपोर्ट्स में कैलम टर्नर को इस रेस का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. फैंटास्टिक बीस्ट्स और मास्टर्स ऑफ द एयर जैसे प्रोजेक्ट्स से पहचान बना चुके टर्नर को पियर्स ब्रॉसनन भी सपोर्ट कर चुके हैं. जेम्स बॉन्ड के रोल में पियर्स की लोकप्रियता रिकॉर्डतोड़ रही है.

दूसरी तरफ जैक लोडेन लंबे समय से फैंस और सट्टा बाजार की पसंद बने हुए हैं. स्लो हॉर्सेज स्टार लोडेन की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि वह पारंपरिक हॉलीवुड हैंडसम हीरो वाली छवि से थोड़ा अलग एक गंभीर और जटिल अभिनेता के तौर पर देखे जाते हैं. अगर उन्हें चुना जाता है तो नया बॉन्ड डेनियल क्रेग के बाद एक और अलग व्यक्तित्व के साथ सामने आ सकता है.

वहीं, जोश ओ कॉनर इस रेस के सबसे दिलचस्प नामों में हैं. नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज द क्राउन में प्रिंस चार्ल्स जैसा किरदार निभा चुके जोश की एक्टिंग पर किसी को शक नहीं है. हाल ही में एक ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जोश के जेम्स बॉन्ड बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं.

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नए बॉन्ड को चुनना इतना मुश्किल क्यों?

यह सिर्फ एक फिल्म की कास्टिंग नहीं है. जिसे भी नया जेम्स बॉन्ड चुना जाएगा. वह आने वाले कई सालों तक इस पूरी जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी का चेहरा रहेगा. डेनियल क्रेग ने 2006 की कैसिनो रॉयल से लेकर 2021 की नो टाइम टू डाय तक पांच फिल्मों में बॉन्ड का किरदार निभाया था. अब फिल्ममेकर्स एक ऐसे एक्टर की तलाश रहे हैं, जो क्रेग को कॉपी नहीं करे बल्कि बॉन्ड की विरासत को संभाल सके. वह विरासत जो शॉन कॉनरी, रोजर मूर, पियर्स ब्रॉसनन और क्रेग जैसे एक्टर्स ने इतने सालों की मेहनत के बाद बनाई है.

नई फिल्म का डायरेक्शन डेनिस विलेन्यूव करेंगे, जबकि पिकी बलाइंडर्स जैसी इंटरेस्टिंग सीरीज के निर्माता स्टीवन नाइट इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म 2028 में रिलीज होगी जबकि नए 007 के नाम का ऐलान इस साल के आखिर तक होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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