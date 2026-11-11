'जब कोई पर्व मनाता है तो लोगों को प्रदूषण दिखने लगता है', लखनऊ में बोले CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर आतिशबाजी और प्रदूषण को लेकर उठे सवालों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि दीपावली पर लोगों ने खूब आतिशबाजी की और उन्हें यह देखकर अच्छा लगा. सीएम योगी ने कहा कि जब लोग पर्व और त्योहार मनाते हैं, तभी कुछ लोगों को प्रदूषण दिखने लगता है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण हो गया. अरे, हमने कहा प्रदूषण हो गया, वह समाप्त भी हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो. जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उनको कोई बोलता नहीं. अगर पब्लिक एक दिन पटाखा, आतिशबाजी कर ले तो प्रदूषण हो गया. हुआ तो समाप्त भी हो जाएगा, वो समस्या नहीं है."

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "अच्छा किया लोगों ने, बहुत धूमधाम और धड़ाके के साथ दीपावली मनाई, खूब आतिशबाजी की. और हम लोगों ने कहा, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, खूब आतिशबाजी. मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था. जब गलत होता है उसको नहीं, लेकिन पर्व और त्योहार में कोई खुशी मनाता है तो लोगों को तब पॉल्यूशन याद आने लगता है."

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धनतेरस के दिन बाजारों में खूब चहल-पहल थी. उन्होंने कहा कि दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर कोई बंदिश नहीं लगाई गई थी और लोगों से खुलकर त्योहार मनाने को कहा गया था.

राजस्व विभाग के कार्यक्रम में भर्ती प्रक्रिया पर भी बोले योगी

राजस्व विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले प्रतिभा को उसके मुताबिक काम नहीं मिलता था, जिसके कारण प्रदेश का युवा पलायन करता था. यूपी का युवा देश और दुनिया को अपनी मेहनत का लाभ देता था, जबकि प्रदेश विपन्न रहता था और उसके साथ भेदभाव होता था.

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सीएम योगी ने कहा कि पहले बिना सिफारिश और लेन-देन के कोई नियुक्ति नहीं होती थी. नियुक्ति आयोग बंधक बने हुए थे और एक सिंडिकेट काम करता था, जिसे उन्होंने 'सैफई सिंडिकेट' कहा. उन्होंने 2017 से पहले की व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय शासन में 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' जैसे लोग बैठे थे. भर्ती प्रक्रिया में भी ऐसा ही होता था. परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति किसी दूसरे को मिल जाती थी.

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