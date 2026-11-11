धान का कटोरा, मुगलसराय की पहचान और सियासत में बड़ा उलटफेर; जानिए चंदौली जिले की पूरी कहानी

यूपी के पूर्वांचल में स्थित चंदौली की पहचान कई वजहों से खास है. इसे धान का कटोरा कहा जाता है, मुगलसराय का रेलवे जंक्शन जो (अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन) देशभर में अपनी अहमियत रखता है और दक्षिणी हिस्से के जंगल, पहाड़ तथा झरने जिले को अलग पहचान देते हैं. राजनीतिक रूप से भी चंदौली लगातार चर्चा में रहा है. यहां भाजपा के दिग्गज नेता डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय सांसद रहे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदल दिया. चंदौली की पूरी कहानी केवल चुनावी जीत-हार की नहीं है. इसमें काशी की ऐतिहासिक विरासत, खेती-किसानी, रेलवे, धार्मिक स्थल और बदलते राजनीतिक समीकरण शामिल हैं.

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1997 में बना चंदौली जिला, जुड़ा है काशी की विरासत से

चंदौली जिले का गठन वर्ष 1997 में वाराणसी जिले से अलग करके किया गया था. जिला प्रशासन के अनुसार, इसका नाम तहसील मुख्यालय चंदौली के नाम पर पड़ा. यह क्षेत्र प्राचीन काशी राज्य का हिस्सा रहा है. जिले में प्राचीन स्थलों, पुराने टीलों और ऐतिहासिक अवशेषों का उल्लेख भी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर मिलता है. जिले का भौगोलिक क्षेत्र गंगा, कर्मनाशा और चंद्रप्रभा जैसी नदियों से प्रभावित है. पूर्व में बिहार, उत्तर-पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण में सोनभद्र और दक्षिण-पश्चिम में मिर्जापुर इसकी सीमा से जुड़े हैं. जिला प्रशासन के मुताबिक, चंदौली का क्षेत्रफल 2,484.70 वर्ग किलोमीटर है. वर्ष 2011 की जनगणना में यहां की आबादी 19,52,756 दर्ज की गई थी.

क्यों कहा जाता है चंदौली को ‘धान का कटोरा’

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चंदौली की सबसे प्रमुख पहचान खेती-किसानी से जुड़ी है. यहां धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है. सिंचाई के साधन, नदियां और नहरें कृषि को सहारा देते हैं. इसी कृषि आधारित पहचान के कारण जिले को ‘धान का कटोरा’ कहा जाता है. चंदौली के तीन प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र बताए गए हैं चकिया पठार, चंदौली मैदान और गंगा खादर. चकिया का दक्षिणी हिस्सा पहाड़ी और वन क्षेत्र वाला है, जबकि चंदौली के मैदानी इलाकों में कृषि का महत्व अधिक है. गंगा के किनारे का क्षेत्र बाढ़ और जलभराव से भी प्रभावित होता रहता है. खेती जिले की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

मुगलसराय की रेलवे पहचान, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर

चंदौली की दूसरी बड़ी पहचान रेलवे से जुड़ी है. जिले का मुगलसराय क्षेत्र रेलवे नेटवर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है. इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया. यहां स्थित रेलवे जंक्शन देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्गों में शामिल है. जिला प्रशासन के अनुसार, चंदौली में उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे की सेवाएं उपलब्ध हैं. जिले में रेल और सड़क दोनों तरह के संपर्क मार्ग हैं. रेलवे की मौजूदगी से क्षेत्र के आवागमन, व्यापार और रोजगार को महत्व मिलता है. यही वजह है कि मुगलसराय की पहचान चंदौली से बाहर भी व्यापक है.

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राजदरी-देवदरी से बाबा कीनाराम स्थल तक, पर्यटन की अलग दुनिया

चंदौली की पहचान केवल खेतों और रेलवे तक सीमित नहीं है. जिले के दक्षिणी हिस्से में प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन के कई प्रमुख स्थल हैं. राजदरी और देवदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित हैं. यहां चट्टानों के बीच से गिरता पानी और आसपास का वन क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. इसके अलावा बाबा कीनाराम का पवित्र स्थल, चकिया काली मंदिर, बाबा लतीफशाह की मजार और धनापुर शहीद स्मारक भी जिले की पहचान से जुड़े हैं. रामगढ़ गांव को बाबा कीनाराम की जन्मस्थली के रूप में जिला प्रशासन की ऐतिहासिक जानकारी में उल्लेखित किया गया है. धनापुर का शहीद स्मारक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी स्थानीय स्मृतियों को सामने लाता है. इस तरह चंदौली में प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक आस्था और इतिहास के कई पहलू एक साथ देखने को मिलते हैं.

चंदौली की राजनीति: महेंद्र नाथ पांडेय से वीरेंद्र सिंह तक

चंदौली लोकसभा सीट की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला प्रमुख रहा है. भाजपा के डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय इस सीट से सांसद रहे और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वह चंदौली से विजयी हुए थे. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजा बदल गया. समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने चंदौली सीट पर जीत दर्ज की. इस परिणाम ने जिले में भाजपा की लगातार राजनीतिक पकड़ को चुनौती दी और सपा की वापसी दर्ज कराई. चंदौली की राजनीति में सुशील सिंह भी एक प्रमुख नाम हैं. वह सैयदराजा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं.

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2022 में कहां से कौन पहुंचा विधानसभा

चंदौली जिले में चार विधानसभा क्षेत्र हैं: मुगलसराय, सकलडीहा, सैयदराजा और चकिया.

सैयदराजा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह को 87891 मत मिले जबकि सपा के मनोज सिंह को 76974 वोट ही मिल सका. सुशील ने मनोज को 10917 वोटों से हराया. यहां बसपा के अमित यादव 36848 वोट पाकर तीसरे और कांग्रेस की विमला 2155 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहीं.

मुगलसराय सीट से बीजेपी के रमेश जायसवाल ने जीत दर्ज की. उन्हें 102216 वोट मिले. वहीं सपा के चंद्रशेखर यादव को 87295 वोट हासिल हुए. रमेश जायसवाल ने चंद्रशेखर को 14921 मतों से हराया. वहीं बसपा के इरशाद अहमद 31602 वोट लेकर तीसरे और कांग्रेस के छब्बू पटेल 5344 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे.

सकलडीहा सीट पर सपा प्रत्याशी प्रभु नारायण सिंह यादव ने दर्ज की. उन्हें 86328 मत मिले. जबकि बीजेपी के सूर्यमुनि तिवारी 69667 वोट पाकर लेकर दूसरे स्थान पर रहे. प्रभु नारायण ने सूर्यमुनि तिवारी को 16661 मतों से हराया. तीसरे स्थान पर बसपा के जयश्याम त्रिपाठी को 43756 वोट मिले. इसके बाद कांग्रेस के देवेंद्र सिंह मुन्ना 5135 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे.

चकिया सीट में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश खरवार को 97812 वोट मिले. जबकि सपा के जितेंद्र को 88561 वोटों से संतोष करना पड़ा. कैलाश ने जितेंद्र को 9251 मतों से हराया. इस सीट से बसपा के विकास आजाद 44530 वोट लेकर तीसरे और कांग्रेस 2049 वोट लेकर चौथे स्थान पर रही.

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