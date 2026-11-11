इटावा: भैया दूज पर बहन कमला देवी के घर पहुंचे शिवपाल यादव, तिलक के दौरान दोनों हुए भावुक

उत्तर प्रदेश के इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में भैया दूज पर एक बेहद भावुक पल देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपनी इकलौती बहन कमला देवी के घर तिलक करवाने पहुंचे. बातचीत के दौरान कमला देवी की आंखों में आंसू भर आए और दोनों भाई-बहन भावुक हो गए. यह पूरा पल कैमरे में कैद हो गया.

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मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव की इकलौती बहन कमला देवी इटावा में रहती हैं. शिवपाल हर साल पारंपरिक रूप से भैया दूज, रक्षाबंधन, होली और दिवाली पर अपनी बहन से मिलने और आशीर्वाद लेने उनके घर जरूर जाते हैं.

भावुक कर देने वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल

शिवपाल सिंह यादव और उनकी बहन कमला देवी का यह भावुक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं. एक साधारण घरेलू महिला कमला देवी के पति अजंट सिंह यादव बसरेहर इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे हैं. वीडियो में भाई-बहन का अटूट प्यार साफ झलक रहा है.

आज भी कायम है यादव परिवार की पारिवारिक परंपरा

स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भी यादव परिवार की पुरानी परंपराएं बदस्तूर जारी हैं. शिवपाल सिंह यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने और भैया दूज पर टीका करवाने के लिए अपनी बहन और बुआ के घर जाकर पारिवारिक परंपरा को पूरी आत्मीयता से निभाते हैं.

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