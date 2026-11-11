गाय-भैंसों को क्यों खिलाते हैं नमक? जानिए ऐसा करने से क्या होता है

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पशुपालन में गाय-भैंस के खानपान का खास ध्यान रखना पड़ता है. पशुपालक अक्सर उन्हें हरा चारा, सूखा भूसा, दाना और पानी तो देते हैं, लेकिन एक जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं. यह चीज है नमक. सुनने में भले ही नमक छोटी चीज लगे, लेकिन पशुओं की सेहत के लिए इसकी अहम भूमिका होती है. इंसानों की तरह गाय और भैंस के शरीर को भी सोडियम और क्लोराइड जैसे मिनरल्स की जरूरत होती है. साधारण नमक में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं. ये शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने, नसों और मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं. इसलिए पशुओं के खाने में नमक की सही मात्रा होना जरूरी है.

गाय-भैंस को नमक खिलाना क्यों जरूरी है?

नमक पशुओं के शरीर में कई जरूरी काम करता है. इसकी मदद से शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है. इसके अलावा यह पाचन और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली में भी मदद करता है. अगर पशु को लंबे समय तक जरूरत के मुताबिक नमक नहीं मिलता, तो उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है. अगर गाय या भैंस के शरीर में नमक की कमी हो जाए, तो उसका असर उसके खानपान और दूध उत्पादन पर भी पड़ सकता है. पशु की भूख कम हो सकती है. वह पहले के मुकाबले कम चारा खाने लगता है. इसके कारण शरीर कमजोर हो सकता है और दूध देने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है.

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गाय-भैंस को रोज कितना नमक खिलाना चाहिए?

पशुओं को नमक देने की मात्रा उनकी उम्र, वजन, दूध देने की क्षमता और खाने में मिलने वाले मिनरल्स पर निर्भर करती है. केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (CIRB) की गाइडलाइन के मुताबिक, बड़े और दूध देने वाले भैंसों को रोज करीब 30 से 40 ग्राम साधारण नमक दिया जा सकता है. वहीं छोटे बछड़ों के लिए 5 से 10 ग्राम नमक की मात्रा बताई गई है. हालांकि, हर पशु की जरूरत एक जैसी नहीं होती. इसलिए गाय और भैंस के लिए नमक की सही मात्रा तय करते समय पशु चिकित्सक या पशुपालन विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए.

नमक देने का सही तरीका क्या है?

पशुओं को नमक उनके रोज के चारे या दाने में मिलाकर दिया जा सकता है. इसके अलावा नमक की डली भी रखी जा सकती है, ताकि पशु जरूरत के हिसाब से उसे चाट सकें. ध्यान रखें कि पशु के सामने साफ पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए. नमक जरूरत से ज्यादा खिलाना भी ठीक नहीं है. इससे शरीर में नमक की मात्रा बढ़ सकती है और पशु की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए बिना जानकारी के ज्यादा नमक खिलाने से बचना चाहिए.

क्या नमक और मिनरल मिक्सचर एक ही चीज हैं?

नमक और मिनरल मिक्सचर अलग-अलग चीजें हैं. नमक से मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड मिलते हैं, जबकि मिनरल मिक्सचर में कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक और दूसरे जरूरी मिनरल्स होते हैं. इसलिए पशुओं को सिर्फ नमक खिलाना पर्याप्त नहीं है. उनकी जरूरत के हिसाब से संतुलित आहार और मिनरल मिक्सचर देना भी जरूरी है.

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