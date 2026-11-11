scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

योगी सरकार ने दी बड़ी राहत! सिपाही से दारोगा बने जवानों के 8 लाख रुपये माफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने 2025 बैच के उपनिरीक्षकों की 8 लाख रुपये की रिकवरी बॉन्ड राशि माफ कर दी है.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने उपनिरीक्षक (SI) पद पर चयनित 2025 बैच के अभ्यर्थियों की 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ कर दी है. इस फैसले के बाद अब इन पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बॉन्ड की रकम वापस नहीं करनी होगी.

दरअसल, यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात कई पुलिसकर्मियों का नई भर्ती प्रक्रिया के तहत उपनिरीक्षक यानी दारोगा के पद पर चयन हो गया था. इसके बाद इन पुलिसकर्मियों ने सिपाही पद से जुड़ी ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी और दारोगा के पद पर ज्वाइन कर लिया.

नियमों के मुताबिक प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि की रिकवरी का मामला सामने आया था. ऐसे में सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों के सामने अचानक 8 लाख रुपये लौटाने की चिंता खड़ी हो गई थी. अभ्यर्थी इस आर्थिक बोझ को लेकर परेशान थे.

सम्बंधित ख़बरें

Yogi Adityanath
PDA, SIR, चंदा चोरी... आजतक पर CM योगी ने खोले कई राज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना.
'अखिलेश को घुसपैठियों से प्यार', कानपुर में गरजे CM योगी आदित्यनाथ
cm yogi adityanath aligarh rally pm modi west up
'गांव से ग्लोबल तक विकास का संकल्प...', सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को कुछ यूं दी बधाई
अखिलेश के राम मंदिर वाले दांव से पूरा सियासी खेल बदल जाएगा? देखें खबरदार
Yogi Adityanath
'वेस्टर्न यूपी का मिनी कुंभ बनेगा गढ़मुक्तेश्वर मेला, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम', बोले CM योगी

अभ्यर्थियों ने CM योगी से लगाई थी गुहार
इस मामले में प्रभावित पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की थी. उन्होंने सरकार के सामने अपनी परेशानी रखते हुए प्रशिक्षण से जुड़ी 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि की रिकवरी माफ करने की अपील की थी.

Advertisement

अभ्यर्थियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया. इसके बाद सरकार ने 8 लाख रुपये की रिकवरी पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया. इससे उन पुलिसकर्मियों को राहत मिली है, जो नई भर्ती के जरिए सिपाही से सीधे उपनिरीक्षक बन गए थे.

2025 बैच के पुलिसकर्मियों को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ यूपी पुलिस के 2025 बैच के उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने सिपाही पद पर रहते हुए उपनिरीक्षक की भर्ती में सफलता हासिल की है. अब उन्हें प्रशिक्षण से संबंधित 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि वापस नहीं देनी होगी.

इस फैसले से प्रभावित पुलिसकर्मियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ खत्म हो गया है. लंबे समय से इस मामले में राहत की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को सरकार के निर्णय से बड़ी राहत मिली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गाजीपुर: मिश्रबाजार में समोसा खा रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान मौत; आरोपी शुभम चौबे की तलाश जारी |
    पंजाब के फाजिलका में कार सवार पिता-बेटी पर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात |
    'अब्बा, मुझे BMW चाहिए'... बेटे को 2.30 करोड़ की कार गिफ्ट करने वाले शम्सुद्दीन कभी मुंबई में थे लाइटमैन, आज विदेशों तक चावल का कारोबार |
    क्या है भाईदूज का शुभ मुहूर्त और चित्रगुप्त पूजा का व‍िधान, कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    जंगल के बीच अभय देओल का आलीशान ग्लास हाउस, देखें अंदर की तस्वीरें |
    'नाम मेरा है, काम मेरे बाप का', कहकर रो पड़े हिमेश रेशमिया, आयुष्मान खुराना ने संभाला |
    FSSAI ने बदले दूध पैकेजिंग के नियम, इस तारीख से हर पैक पर लगेगा खास लोगो |
    काली हल्दी की कीमत हजारों रुपये किलो क्यों? एक पौधे से कितनी होती है कमाई |
    Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर तिलक के बाद भाई को नारियल क्यों देती हैं बहनें? जानें वजह |
    ईरानियों को डिपोर्ट कर ला रहा था अमेरिकी विमान, पाकिस्तान के इनकार के बाद बीच रास्ते से लौटा
    Advertisement