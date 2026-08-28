'रसुवा में तस्वीरें ले रहा था', नेपाल फ्लैश फ्लड में किस तरह बाल-बाल बचा एक्टर, बताई आपबीती

एक्टर अंकुर रतन ने कहा कि उन्हें इस बात का शुक्र है कि वह, उनकी पत्नी शिल्पा सुचक और उनकी कज़िन सोनाली कपाड़िया नेपाल में आई बाढ़ से बच गए, लेकिन उन परिवारों के लिए उनका दिल दुखता है जिन्होंने अपनों को खो दिया.

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'माई' जैसी वेब सीरीज और फिल्मों में काम करने वाले एक्टर अंकुर रतन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि बस एक दिन पहले ही वह रसुवा में तस्वीरें ले रहे थे. यह नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर में तिब्बत की सीमा से लगा एक जिला है. जहां बुधवार को आई भयानक अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग लापता हो गए.

मुंबई के रहने वाले एक्टर ने गुरुवार को 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, 'हम सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे. बस एक दिन पहले ही, मेरी पत्नी, एक कजिन और मैं वहां तस्वीरें ले रहे थे. मेरी सास डॉ. अमिता सुचक ने 1989 में कैलाश मानसरोवर परिक्रमा पूरी की थी, और आध्यात्मिक महत्व के अलावा, हम ट्रेकिंग के शौकीन हैं और पैदल यात्रा का सर्किट पूरा करने के लिए उत्सुक थे.'

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रतन, महाराष्ट्र के एक रजिस्टर्ड क्लब 'SAAD माउंटेनियर्स' के नेतृत्व वाले ग्रुप का हिस्सा हैं. यह ग्रुप सागा शहर में रुका हुआ है. जो समुद्र तल से 15,223 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और माउंट कैलाश जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अहम पड़ाव है.

'SAAD माउंटेनियर्स' के फाउंडिंग मेंबर राजन देशमुख ने बताया कि टीम में 28 सदस्य है. 19 मुंबई से, दो-दो पुणे, अकोला और नासिक से, और एक-एक छत्रपति संभाजीनगर और सिंगापुर से. देशमुख ने ग्रुप की भावना को बयां करते हुए कहा, 'बस 18 घंटे पहले, हम उसी जगह पर थे. क्या नसीब है अपना.'

एक्टर ने कहा कि इस आपदा की गंभीरता ने उन्हें काफी इमोशनल कर दिया है. उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार महसूस हो रहा है कि मेरी पत्नी शिल्पा सुचक, उनकी कजिन सोनाली कपाड़िया और मैं ठीक उसी जगह से सिर्फ 12-16 घंटे पहले ही गुजरे थे. साथ ही, उन परिवारों के लिए मेरा दिल बहुत दुखी है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है.'

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