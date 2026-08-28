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IAS अफसर ने बस्ती में जाकर बंधवाई राखी, छुए बहनों के पैर... पत्नी और बेटे को भी ले गए संग, लिखा- त्योहारों की असली खूबसूरती अपनों में है

Datia IAS Swapnil Wankhede: दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने परिवार संग बस्ती में मनाया रक्षाबंधन. निर्धन बहनों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, पोस्ट शेयर कर लिखा- स्नेह के धागों से बने ये रिश्ते बेहद खास हैं.

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कलेक्टर और उनका बेटा राखी बंधवाते हुए.(Photo:ITG)
कलेक्टर और उनका बेटा राखी बंधवाते हुए.(Photo:ITG)

दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर की एक निर्धन बस्ती में पहुंचकर स्थानीय परिवारों, महिलाओं और नन्ही बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया. बस्ती की बहनों और नन्ही-मुन्नी बच्चियों ने बड़े ही प्यार और स्नेह के साथ कलेक्टर और उनके बेटे की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा. इस दौरान कलेक्टर ने न केवल उनका हाल-चाल जाना बल्कि बहनों के सम्मान में उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया.

कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने इस खूबसूरत पल की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक भावुक संदेश लिखा, ''जब बस्ती की बहनों और नन्ही बच्चियों ने प्यार से राखी बांधी, तो रक्षाबंधन खास क्यों न हो?  क्योंकि त्योहारों की असली खूबसूरती सिर्फ परंपराओं में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ने वाले रिश्तों और अपनत्व में होती है. आज परिवार के साथ शहर की बस्ती में रक्षाबंधन मनाया.

बस्ती की बहनों और नन्ही बच्चियों ने मुझे और मेरे बेटे को बड़े प्यार और स्नेह से राखी बांधी. मेरी पत्नी भी इन खूबसूरत पलों की सहभागी बनीं. नन्ही बच्चियों के चेहरे की खुशी, बहनों का स्नेह और परिवारों का अपनापन इस रक्षाबंधन को हमारे लिए सचमुच खास बना गया. कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे ही स्नेह के छोटे-छोटे धागों से बन जाते हैं.'' देखें VIDEO:- 

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सोशल मीडिया पर आई तारीफों की बाढ़, लोगों ने कहा - 'असली संस्कार'

दतिया कलेक्टर के इस आत्मीय कदम का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूज़र्स ने उनकी सादगी और संस्कारों की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, ''कभी-कभी जो घमंड, अहम, पैसे और पावर का गुरुर हमारे मन में पैदा हो जाता है, आपको देखकर सब खत्म हो जाता है... The Great Sir Ji!''

यह भी पढ़ें: 'आज ही नाली सीधी कराओ... या फिर आपको भी सस्पेंड कराऊं', IAS ने पटवारी को निकाला

एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, ''राखी बंधवाते हुए तो तमाम नेताओं और अधिकारियों को देखा है, लेकिन सच्ची राखी का बंधन बंधवाते हुए हमने आज आपको देखा. आपने पैर छूकर बहन को जो सम्मान दिया है, वह रुपये और गिफ्ट से कहीं बढ़कर है.''

एक यूजर ने लिखा, ''यह दृश्य हर दिल को अहसास दिलाता है कि पद चाहे जो भी हो, अपने कर्तव्यों और संस्कारों से विमुख नहीं होना चाहिए.''

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