यूपी के संभल में सरेराह महिला के साथ पर्स लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से संभल पुलिस की मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया और इसके बाद पूछताछ शुरू की. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल बदमाश पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों से महिला का लूट गया पर्स और एक बाइक व दो तमंचे बरामद किए हैं.

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दरअसल, संभल सदर कोतवाली इलाके में शुक्रवार शाम महिला के साथ सरेराह पर्स लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. घटना के बाद सदर कोतवाली प्रभारी और सीओ कुलदीप कुमार मौके पर पहुंचे और महिला से पर्स छीनने वाले बदमाशों के बारे में जानकारी ली थी.

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने सीओ कुलदीप कुमार के नेतृत्व में घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई थी. पुलिस ने आसपास के इलाके में और सड़क किनारे लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो कुछ संदिग्ध दिखाई दिए थे.

पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई और संदिग्धों की तलाश शुरू की. इसी बीच शनिवार रात सदर कोतवाली इलाके में बाइपास रोड पर दो संदिग्धों के होने की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और इलाके की घेराबंदी कर ली. इसी बीच सीओ कुलदीप कुमार मौके पर पहुंचे और घेराबंदी करते हुए बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने की कोशिश की.

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इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. इसके बाद पुलिस दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची. अस्पताल में एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी और सीओ कुलदीप कुमार ने घायल बदमाशों से पूछताछ की है.

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मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए बदमाश से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि हाथ जोड़कर कहता हूं कि अब आगे से कोई गलत काम बिल्कुल नहीं करूंगा. वहीं पुलिस ने मौके से एक बाइक और दो तमंचे सहित महिला का लूट गया पर्स बरामद किया है. गिरफ्तार बदमाशों के नाम ओवैस और खालिद हैं, जो हयातनगर थाना इलाके के सरायतरीन के रहने वाले हैं. गिरफ्तार बदमाशों पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं.

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कल शाम एक महिला का पर्स छीनकर दो बदमाश फरार हो गए थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों के संबंध में जानकारी की थी. इसके बाद डिजिटल एविडेंस के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की थी. घटना का पर्दाफाश करने के लिए सीओ कुलदीप कुमार और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, जिनके द्वारा फरार बदमाशों की तलाश की जा रही थी.

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इसी क्रम में आज जानकारी मिली कि बाइक सवार दो बदमाश छैमनाथ मंदिर की तरफ बायपास रोड पर देखे गए हैं. पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी की और दो संदिग्धों को रोका. इस पर बाइक सवार दोनों संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई. दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज चल रहा है. गिरफ्तार बदमाशों से लूटा गया पर्स और अन्य सभी चीजें बरामद हो गई हैं.

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