आनंद एल. राय की फिल्म 'रांझणा' एक 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा रखती है. इसके फैंस का एक अलग ही वर्ग है, जो कुंदन (धनुष) और जोया (सोनम कपूर) की इस दुखद प्रेम कहानी को आज भी बहुत पसंद करता है. हालांकि, इस फिल्म के कई आलोचक भी हैं, जिन्होंने अक्सर इसमें दिखाए गए 'टॉक्सिक लव' (हानिकारक प्रेम) और 'स्टॉकिंग' (पीछा करने) के चित्रण पर सवाल उठाए हैं.

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आलोचकों का मानना ​​है कि फिल्म में इन चीजों को महिमामंडित किया गया है. वहीं, निर्देशक का मानना ​​है कि दर्शक लेखक के इरादों को अच्छी तरह समझते हैं. उन्होंने कहा कि फिल्म में कुंदन का 'पश्चाताप' ही इस बात को सही ठहराता है कि वे क्या दिखाना चाहते थे.

आलोचना पर बोले आनंद एल. राय

Zoom के साथ एक खास बातचीत में, आनंद एल. राय ने 'रांझणा' को लेकर हुई आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दर्शकों ने नहीं, बल्कि आलोचकों ने फिल्म को इस तरह से समझा है. उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों को 'रांझणा' बहुत पसंद आई, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 'कबीर सिंह' का आनंद लिया था. उनके अनुसार, दर्शकों ने दोनों फिल्मों को सिनेमाघरों में देखा और उनका मजा लिया, जबकि आलोचकों को लगा कि दर्शक इन फिल्मों को किसी और नजरिए से देखेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आलोचक यह कैसे तय कर सकते हैं कि दर्शक क्या सोचेंगे?

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अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, 'क्या एक फिल्म निर्माता की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इन बातों का ध्यान रखे? हां, बिल्कुल है. जब मैं 'रांझणा' बना रहा था, तो क्या मुझे ऐसा लगा कि इसमें 'स्टॉकिंग' दिखाई जा रही है? बनारस के एक लड़के को देखकर क्या सबसे पहले यही खयाल आता है कि वह 'स्टॉकिंग' कर रहा है? पूरी ईमानदारी और साफ नीयत से कहूं तो, मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था. क्या मैंने उस किरदार को इसलिए ऐसा बनाया था ताकि लड़कों को इसमें मजा आए? नहीं, मैं तो बस एक फिल्म बना रहा था.'

उन्होंने कहा, 'किरदार एक एक्टर है और हमारे किरदार को उसी फिल्म में उसके लिए पसंद किया जा रहा है. अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो तो मेरी कहानी है ना. भुक्तां दे रहा है. यह अच्छी तरह से लिखा गया था क्योंकि लेखक को शुरू से पता था कि कुंदन और जोया कभी एक साथ नहीं रह सकते. उन्होंने कहा कि यह कहानी कहने का सार है.' उन्होंने आगे कहा कि अगर फिल्म का अंत अलग होता तो यह गलत कहानी होती.

राय ने फिल्म को एक बहुत ही मानवीय कहानी के रूप में वर्णित किया है जो प्यार, ईर्ष्या, घृणा, पश्चाताप और सही और गलत की परस्पर विरोधी मान्यताओं सहित भावनाओं की एक श्रृंखला का पता लगाती है. उन्होंने कहा कि फिल्में और कहानियां दर्शकों में इन सभी भावनाओं को जगाने के लिए होती हैं.

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अंत में उन्होंने कहा, 'तो, जब आप रांझणा और जब आप तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्में बनाते हैं...ये रामायण तो है नहीं. ये तो फिक्शन है. ये तो कहानियां हैं. ये तो किरदार हैं. इनके अपनी खामियां होंगी.'

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