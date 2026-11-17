हरियाणा के झज्जर में गैंगवार से जुड़े मर्डर केस में STF रोहतक और झज्जर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दो मुख्य शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए झज्जर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इस पूछताछ में हत्याकांड की साजिश और इसमें शामिल दूसरे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

यह वारदात 12 नवंबर 2026 को झज्जर के ढाकला गांव में हुई थी. जानकारी के मुताबिक, हथियारों से लैस कुछ बदमाश गांव के रहने वाले विकास के घर में जबरन घुस गए थे. आरोपियों का इरादा विकास की हत्या करना था और उन्होंने घर के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

इस गोलीबारी में विकास और उसी गांव के रहने वाले बलराम को गोली लगी थी. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बलराम ने दम तोड़ दिया, जबकि विकास का इलाज जारी रहा.

इस वारदात के बाद पुलिस ने थाना सदर झज्जर में FIR दर्ज की थी. यह मुकदमा 12 नवंबर 2026 को FIR नंबर 289 के तहत दर्ज किया गया था. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 332(A) और 61 लगाई गई थीं.

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इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(A) और 27 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए STF रोहतक ने जांच अपने स्तर पर शुरू की और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए अलग-अलग पहलुओं पर काम किया.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस हत्याकांड के पीछे पुरानी व्यक्तिगत रंजिश थी. पुलिस ने तकनीकी इनपुट और दूसरे सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास तेज किए गए.

जांच में गैंगवार से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया. पुलिस ने आरोपियों की पहचान होने के बाद उनकी तलाश में कार्रवाई शुरू कर दी थी.

STF रोहतक और झज्जर पुलिस ने 16 और 17 नवंबर 2026 की दरमियानी रात संयुक्त ऑपरेशन चलाया. इस दौरान झज्जर रोड पर गुढ़ा फ्लाईओवर के पास दोनों मुख्य शूटरों को पकड़ने की कोशिश की गई. आरोपियों की पहचान सागर जून उर्फ भोलू, निवासी गांव नूना माजरा, थाना सदर झज्जर और पंकज, निवासी गांव बराही, जिला झज्जर के रूप में हुई है.

सागर जून उर्फ भोलू के पिता का नाम जोगिंदर और पंकज के पिता का नाम नरेश कुमार बताया गया है. दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश नंबर की बोलेरो गाड़ी में सफर कर रहे थे. पुलिस ऑपरेशन के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया.

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पुलिस के मुताबिक, इस मामले में आगे की जांच जारी है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हत्या की साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे. इसके अलावा वारदात के पीछे की पूरी साजिश और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल की जाएगी.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में अन्य लोगों की क्या भूमिका रही है. पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने STF रोहतक और झज्जर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की सराहना की है. उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस पूरे राज्य में संगठित अपराध, गैंगवार और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है.

उन्होंने साफ किया कि गंभीर अपराध करने के बाद कानून से बचने की कोशिश करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. DGP ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हरियाणा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.



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