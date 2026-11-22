सोचिए, आप बाइक से सड़क पर जा रहे हों और अचानक कुछ ही फीट की दूरी पर टाइगर खड़ा मिल जाए. न बाइक मोड़ने की जगह और न ही तुरंत पीछे हटने की हिम्मत. महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सामने आए एक वीडियो में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है.

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यह घटना ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व की ओर जाने वाले पद्मापुर-मोहुर्ली मार्ग की बताई जा रही है. सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार का अचानक टाइगर से आमना-सामना हो गया. बाघ बाइक के बेहद करीब आकर सड़क पर खड़ा हो गया, जबकि बाइक सवार अपनी जगह पर ही रुका रहा.

कुछ फीट की दूरी पर था टाइगर

वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर बाइक सवार के सामने खड़ा है और लगातार उसकी तरफ देख रहा है. वहीं बाइक सवार भी बिना कोई जल्दबाजी किए बाइक पर बैठा हुआ है. दोनों के बीच बेहद कम दूरी दिखाई दे रही है.बाइक के आगे सामान रखा होने की वजह से उसे तुरंत मोड़ना भी आसान नहीं था. ऐसे में बाइक सवार ने कोई जोखिम लेने के बजाय शांत रहना ही बेहतर समझा.

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बस में बैठे लोगों ने बनाया वीडियो

इस पूरी घटना को वहां से गुजर रही एक बस में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में सड़क पर दूसरे वाहन भी नजर आ रहे हैं. कुछ देर तक बाघ सड़क पर मौजूद रहा और इसके बाद जंगल की तरफ चला गया. बाघ के वहां से हटने के बाद बाइक सवार ने राहत की सांस ली.जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार मोहुर्ली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो की पुष्टि मोहुर्ली क्षेत्र के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर संतोष थीपे ने की है. उनके मुताबिक, वन विभाग बाइक सवार की पहचान करने और उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहा है. यह भी जांच की जा रही है कि बाइक सवार ने जंगल क्षेत्र में किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं किया.वन विभाग ने जंगल से सटे रास्तों से गुजरने वाले लोगों से सावधानी बरतने और वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने की अपील की है.

चंद्रपुर और ताडोबा क्षेत्र में बाघों की मौजूदगी आम है. लेकिन सड़क पर किसी बाइक सवार के इतने करीब बाघ का आ जाना निश्चित तौर पर डराने वाला अनुभव है. इस घटना में बाइक सवार सुरक्षित रहा और बाघ भी बिना किसी हमले के जंगल की ओर चला गया.

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फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग बाइक सवार की सूझबूझ की चर्चा कर रहे हैं.

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