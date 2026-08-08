कांवड़ियों की पहली पसंद बना ये हाईटेक शिविर, खाने से विश्राम तक हर सुविधा का इंतजाम

सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के लिए हर साल कई विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन इस बार हाईटेक शिविर में बनाई गई डीजे नाइट श्रद्धालुओं के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है. यहां हाई प्रोफाइल साउंड सिस्टम, आकर्षक लाइटिंग और भगवान शिव के भजनों की मधुर धुनों के बीच कांवड़िए अपनी कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा की थकान भूल जाते हैं. जैसे ही शाम ढलती है, पूरा शिविर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है और भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो जाता है.

और पढ़ें

इस अनोखी व्यवस्था को देखने के लिए शहर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी हजारों लोग कांवड़ मार्ग पर पहुंच रहे हैं. डीजे पर केवल शिव भजन ही बजाए जाते हैं, जिन पर कांवड़िए पूरे उत्साह के साथ झूमते नजर आते हैं. यहां से गुजरने वाले कई श्रद्धालु कुछ देर रुककर इस भक्ति और उत्साह से भरे माहौल का हिस्सा बनते हैं. रात होते ही यह शिविर श्रद्धा, संगीत और आस्था का अद्भुत संगम बन जाता है.

शिविर में कांवड़ियों के लिए मौजूद है ये व्यवस्था

हाईटेक शिविर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, विश्राम और सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की गई है. कांवड़ियों को देसी घी से तैयार भोजन परोसा जा रहा है, जबकि पूरे परिसर की निगरानी के लिए करीब 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. सेवा, सुरक्षा और भक्ति का यह अनोखा संगम सहारनपुर की कांवड़ यात्रा को खास बना रहा है, जहां शिवभक्तों की थकान भी मिट रही है और हजारों लोग इस अनूठी डीजे नाइट का आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं.

Advertisement

शिविर में रुके एक शिवभक्त कांवड़िए ने बताया कि यहां खाने-पीने और विश्राम करने की व्यवस्था की गई है. सभी कांवड़ियों को देसी घी से बना भोजन परोसा जा रहा है. यहां आकर रास्ते की थकान मिट जा रही है.

---- समाप्त ----