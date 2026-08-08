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बारिश में 8KM के लिए 400 रुपये दे रही थी महिला, फिर भी बुक नहीं हुई कैब

बारिश के बाद गुरुग्राम की हालत क्या हो जाती है. इसे एक महिला ने अपने रील में बखूबी समझाया. क्योंकि, बारिश में उसे ऑफिस जाने के लिए कैब ही नहीं मिली. जबकि वह सिर्फ 8 किलोमीटर के सफर के लिए 400 रुपये तक देने को तैयार थी. यह वीडियो काफी वायरल हो रही है.

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बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर इस कदर पानी भर जाता है कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो जाता है (Photo - PTI)
बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर इस कदर पानी भर जाता है कि गाड़ियों का चलना तक मुश्किल हो जाता है (Photo - PTI)

गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और वाटर लॉगिंग की पोल खोल दी. बारिश के बीच ऑफिस जाने के लिए एक महिला करीब एक घंटे तक कैब बुक करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कैब नहीं मिली. हैरानी की बात यह थी कि 8 किलोमीटर के सफर के लिए वह 400 रुपये तक देने को तैयार थी. इसके बावजूद उसकी कैब बुक नहीं हो पाई.

गुरुग्राम की रहने वाली हेंसी सोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बारिश के दौरान शहर में आने-जाने की परेशानी बताई. वीडियो में सड़क पर बारिश और जगह-जगह पानी जमा हुआ नजर आ रहा है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में बारिश का मौसम उन्हें काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही ऑफिस जाने की बारी आई, यही खूबसूरत मौसम परेशानी बन गया.

'एक घंटे से कैब बुक करने की कोशिश कर रही हूं'
हेंसी सोनी ने वीडियो में दावा किया कि वह करीब एक घंटे से कैब बुक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई कैब बुक नहीं हो रही. उन्होंने बताया कि महज 8 किलोमीटर के सफर के लिए कैब का किराया करीब 400 रुपये दिख रहा था.

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उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर के लिए 400 रुपये देना पहले ही काफी महंगा है, लेकिन वह इतनी रकम देने को भी तैयार थीं. इसके बावजूद उन्हें कैब नहीं मिली.

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A post shared by Hensi Soni (@hensi__soni)

महिला ने कहा कि गुरुग्राम में थोड़ी सी बारिश होते ही कई इलाकों में पानी भर जाता है. इसके साथ ही ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है और कैब मिलना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है.

कार है तो ट्रैफिक में फंसो, कैब लो तो जेब ढीली
हेंसी ने गुरुग्राम में बारिश के दौरान ऑफिस जाने वाले लोगों की परेशानी को अपने अंदाज में समझाया. उन्होंने कहा कि लोग गुरुग्राम की जिंदगी को बहुत आसान और सुविधाजनक समझते हैं, लेकिन बारिश के दिन ऑफिस जाना हो तो असली मुश्किल समझ आती है.

उनके मुताबिक, अगर आपके पास अपनी कार है तो बारिश में सड़क पर जाम में फंसने का डर रहता है. वहीं, अगर कार नहीं है और कैब से जाना है तो किराया इतना बढ़ जाता है कि जेब पर भारी पड़ता है.

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उन्होंने कहा कि ऑफिस जाने पर कैब का खर्च इतना बढ़ सकता है कि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आने-जाने में ही चला जाए. दूसरी तरफ, अगर बारिश और ट्रांसपोर्ट की परेशानी के कारण ऑफिस नहीं जाते हैं तो एक दिन की कमाई का नुकसान हो सकता है.

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'आखिर इंसान करे तो करे क्या?'
हेंसी ने अपनी परेशानी बताते हुए सवाल किया कि ऐसी स्थिति में आम आदमी आखिर करे तो क्या करे? उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा - गुड़गांव और बारिश. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी गुरुग्राम में बारिश के दौरान होने वाली परेशानियों को लेकर अपने रिएक्शन दिए.

एक यूजर ने लिखा कि घर के बाहर का इलाका सिर्फ एक घंटे की बारिश में ही स्विमिंग पूल जैसा बन जाता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि कोई परेशानी नहीं, बस एक नाव खरीद लीजिए.

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कई लोगों ने महिला की बात से सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा - हां, मैं आपसे सहमत हूं. वहीं, दूसरे ने कहा कि यह बिल्कुल सच है. हेंसी की यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है जब बारिश के दौरान गुरुग्राम में वाटर लॉगिंग  और ट्रैफिक की समस्या अक्सर चर्चा में रहती है. इस वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि बारिश के दिनों में रोज ऑफिस आने-जाने वाले लोगों के लिए शहर में सफर करना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो जाता है.

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