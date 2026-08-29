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प्रयागराज में भरभराकर गिरा स्वामी नारायण मंदिर का एक हिस्सा, कई महीने से चल रहा था निर्माण कार्य-VIDEO

प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में स्थित स्वामीनारायण मंदिर का एक तीन मंजिला हिस्सा देर रात भरभराकर निर्माण के लिए खोदे गए बड़े गड्ढे में गिर गया. मंदिर के पीछे पिछले तीन-चार महीने से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बारिश के कारण फिलहाल काम बंद था.

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बारिश के चलते खोदे गए गड्ढे में भर गया था पानी. (Photo: Screengrabs)
बारिश के चलते खोदे गए गड्ढे में भर गया था पानी. (Photo: Screengrabs)

प्रयागराज में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. यहां जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र में स्थित स्वामीनारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा अचानक भरभराकर निर्माण कार्य के लिए खोदे गए बड़े गड्ढे में गिर गया. इस घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त उस हिस्से में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

जानकारी के मुताबिक स्वामीनारायण मंदिर के पीछे पिछले तीन-चार महीने से निर्माण कार्य चल रहा था. इसके लिए मंदिर के पीछे काफी बड़ा गड्ढा खोदा गया था.लगातार हो रही बारिश के कारण इस गड्ढे में पानी भी भर जाता था. इन दिनों बारिश की वजह से निर्माण कार्य बंद था.

आशंका जताई जा रही है कि गड्ढे में पानी भरने और मिट्टी के खिसकने की वजह से मंदिर के पीछे की जमीन कमजोर हो गई. इसका असर मंदिर की नींव पर पड़ा और देर रात मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. देखते ही देखते मंदिर का हिस्सा निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में समा गया.

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हादसे के बाद मच गई अफरा-तफरी
हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी. जॉर्ज टाउन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

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फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे और बारिश के पानी को मंदिर के हिस्से के गिरने की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि, वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. प्रशासन की ओर से भी निर्माण स्थल और मंदिर की संरचना की सुरक्षा को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है.

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