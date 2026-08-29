पहली नौकरी से पहले सीख लें ये स्किल, ऑफिस में नहीं आएगी कोई परेशानी

कॉलेज से निकलने के बाद युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है पहली नौकरी हासिल करना. डिग्री पूरी होने के बाद करियर को लेकर उत्साह तो होता है, लेकिन सही नौकरी और सही दिशा चुनना आसान नहीं होता. कई फ्रेशर्स इसी उलझन में लंबे समय तक अलग-अलग जॉब पोर्टल पर मौके तलाशते रहते हैं. आज के बदलते जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री के भरोसे नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है. कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व देती हैं, जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स, काम की समझ और आत्मविश्वास हो. ऐसे में अगर आप फाइनल ईयर में हैं या हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो शुरुआत से ही सही करियर प्लान बनाना जरूरी है.

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सही स्किल्स पर काम करके, अपनी प्रोफाइल मजबूत बनाकर और नौकरी की तलाश के लिए बेहतर रणनीति अपनाकर फ्रेशर्स अपने करियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं.

ग्रेजुएशन के बाद कर लें ये तैयारी

ज्यादातर छात्र जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं या फाइनल ईयर में होते हैं, तो नौकरी या इंटर्नशिप की तलाश करने लगते हैं लेकिन कई उन्हें नौकरी केवल इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती है. ऐसे में उम्मीदवारों से उम्मीद की जाती है कि वह पहले से ही इन स्किल पर ध्यान दें.

सही स्किल पर करें फोकस

कॉलेज में आपने जो भी पढ़ा है उसे प्रैक्टिकल रूप से जोड़ने की कोशिश करें. उससे जुड़ी नई स्किल यूट्यूब से सीखें और उसका यूज करें. अपनी फील्ड से जुड़े जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, एमएस ऑफिस/एक्सेल, बेसिक कोडिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर ध्यान दे. साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स को भी सुधारने की कोशिश करें.

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रिज्यूमे को न करें इग्नोर

जब आप पहली बार नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो आप नौकरी मिलने का जो सहारा होता है वह आपका रिज्यूमे होता है. ऐसे में अपने CV को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें. इसे बिल्कुल साफ सुथरा रखें. कॉलेज प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, सेमिनार और जो स्किल्स आपको आती हैं, उन्हें प्रमुखता से लिखें. अपनी रिज्यूमे में किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए.

इंटर्नशिप से करें शुरुआत

मान लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं रही है, तो इंटर्नशिप के साथ शुरुआत करें भले ही आपको इसके लिए कोई सैलरी न मिले.अगर इस दौरान आपका काम अच्छा होता है, तो कंपनी आपको जॉब भी ऑफर कर सकती है.

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