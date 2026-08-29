साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर नामीबिया ने रचा इतिहास, किया कुछ ऐसा कि बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फैन्स हैरान

क्रिकेट जगत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. आईसीसी रैंकिंग में 14वें नंबर की टीम नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को 18 रनों से धूल चटा दी है. 28 अगस्त से शुरू हुई टी20 ट्राई-सीरीज के पहले ही मैच में फैन्स को ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल गया.

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इस सीरीज में मेजबान नामीबिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 163/9 का स्कोर खड़ा किया. जिसके जवाब में अफ्रीकी धुरंधर सिर्फ 145/9 रन ही बना सके. सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि टी20 इंटरनेशनल इतिहास में नामीबिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक सिर्फ दो मैच खेले हैं और दोनों में ही उन्हें जीत मिली है. इसके साथ ही नामीबिया ने अपना 100% विनिंग रिकॉर्ड कायम रखा है.

इस शानदार जीत के साथ ही नामीबिया ने इतिहास भी रच दिया है. नामीबिया अब दुनिया की पहली ऐसी एसोसिएट टीम बन गई है, जिसने साउथ अफ्रीका जैसी धाकड़ टीम को टी-20 इंटरनेशनल में दो बार हराया है.

इससे पहले साल 2025 की ट्राई-सीरीज में भी नामीबिया ने अफ्रीका को 4 रनों से मात दी थी. नामीबिया के अलावा नीदरलैंड्स इकलौती ऐसी दूसरी एसोसिएट टीम है जिसने 2022 के टी-20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को एक बार हराया था.

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ऐसा रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन नामीबिया के बल्लेबाजों ने इसे गलत साबित कर दिया. ओपनर जान फ्राईलिंक और लॉरेन स्टीनकैंप ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़ डाले. स्टीनकैंप ने 29 गेंदों में 41 रन बनाए तो वहीं फ्राईलिंक ने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर क्लास लेते हुए 38 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार 60 रन ठोके.

लक्ष्य का पीछा करने में असफल रही अफ्रीका

बीच के ओवरों में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की. प्रेनेलन सुब्रायन ने 3 और ब्योर्न फोर्टुइन ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन नामीबिया फिर भी 20 ओवरों में 163/9 का एक मजबूत स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही. 164 रनों का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. नामीबिया के गेंदबाजों ने आते ही उनके टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया. हालांकि, बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक छोर संभाले रखा.

उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए. जब तक ब्रेविस क्रीज पर थे, अफ्रीका की उम्मीदें जिंदा थीं, लेकिन 18वें ओवर में उनके आउट होते ही मैच नामीबिया की मुट्ठी में चला गया. आखिर में डुआन जानसन (17 गेंदों में नाबाद 25 रन) ने कोशिश जरूर की, लेकिन पूरी टीम 20 ओवर में 145/9 के स्कोर तक ही पहुंच सकी.



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