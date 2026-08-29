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सर्दी आने से पहले घूम लें ये मार्केट... 60 रुपये से शुरू हैं कंबल के रेट 

सर्दियों का मौसम आने से पहले अगर आप कंबल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली के आजाद मार्केट और सीलमपुर (ताज मार्केट) आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां कंबल की कीमत करीब 60 रुपये से शुरू होती है और प्रीमियम क्वालिटी के मिंक और सुपर सॉफ्ट कंबल की कीमत हजारों रुपये तक पहुंचती है.

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थोक में खरीदारी करने वालों के लिए कुछ दुकानों पर कंबल किलो के हिसाब से भी मिलते हैं. ( Photo: ITG)
थोक में खरीदारी करने वालों के लिए कुछ दुकानों पर कंबल किलो के हिसाब से भी मिलते हैं. ( Photo: ITG)

सर्दियों का मौसम आने से पहले अगर आप नया कंबल खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिल्ली का आजाद मार्केट आपके लिए काम की जगह हो सकती है. यहां सस्ते से लेकर प्रीमियम क्वालिटी तक के कंबलों की कई वैरायटी मिलती है. खास बात यह है कि यहां कंबल की कीमत करीब 60 रुपये से शुरू होकर हजारों रुपये तक जाती है. यानी बजट के हिसाब से आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. आजाद मार्केट में कंबल की कई दुकानें हैं, जहां छोटे और बड़े साइज के साथ अलग-अलग वजन और क्वालिटी के कंबल मिलते हैं. कुछ कंबल लोग दान-पुण्य के लिए भी खरीदते हैं, तो कुछ घर में रोजाना इस्तेमाल के लिए.

आजाद मार्केट की कुछ दुकानों पर सबसे सस्ता कंबल करीब 60 रुपये से शुरू होता है. दुकानदारों के मुताबिक, इस रेंज के कंबल आमतौर पर दान देने के लिए ज्यादा खरीदे जाते हैं. कम कीमत के बावजूद इनका साइज काफी बड़ा होता है. इसके बाद करीब 62 रुपये, 65 रुपये, 90 रुपये और 105 रुपये की रेंज में भी कंबल मिल जाते हैं. जैसे-जैसे कंबल का वजन और क्वालिटी बढ़ती है, वैसे-वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है. इसके अलावा करीब 110 रुपये, 120 रुपये, 125 रुपये, 145 रुपये और 150 रुपये तक के कंबल भी मिलते हैं. इस रेंज में आपको पहले के मुकाबले ज्यादा भारी और बेहतर क्वालिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं.

अगर आप थोड़ा बेहतर कंबल खरीदना चाहते हैं तो बाजार में 200 रुपये से आगे की कई वैरायटी मौजूद हैं. करीब 200 रुपये से 230 रुपये तक के कंबल भी मिलते हैं. इसके बाद 290 रुपये, 300 रुपये, 330 रुपये, 350 रुपये, 360 रुपये और 450 रुपये तक के विकल्प मौजूद हैं. इनमें कई कंबल वजन में काफी भारी होते हैं. उदाहरण के लिए कुछ कंबल करीब 1.5 से 2 किलो तक के होते हैं. वहीं कुछ बेहतर क्वालिटी वाले कंबल 2.5 किलो तक के भी मिल सकते हैं.

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मिंक और सुपर सॉफ्ट कंबल भी मौजूद
अगर आपको बेहद मुलायम और गर्म कंबल चाहिए तो आजाद मार्केट में मिंक और सुपर सॉफ्ट कंबल भी मिलते हैं. इनकी कीमत सामान्य कंबलों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी और वजन भी उसी हिसाब से बेहतर होता है. कुछ मिंक कंबल करीब 300 रुपये से शुरू होकर 550 रुपये, 650 रुपये, 900 रुपये और उससे ऊपर तक जा सकते हैं. एक दुकान पर करीब 5 किलो वजन वाला सुपर सॉफ्ट मिंक कंबल 1100 रुपये के आसपास बताया गया. वहीं, प्रीमियम क्वालिटी के डबल बेड कंबल की कीमत करीब 1500 रुपये तक पहुंच सकती है.

डबल बेड के कंबल कितने के हैं?
अगर आपको सिंगल बेड की जगह डबल बेड का कंबल खरीदना है, तो कीमत बढ़ जाएगी . बाजार में डबल बेड कंबल करीब 400 रुपये से शुरू होने की बात दुकानदारों ने बताई. अच्छी क्वालिटी के डबल बेड कंबल 500 रुपये, 650 रुपये और उससे ऊपर भी मिल सकते हैं. कुछ प्रीमियम डबल बेड कंबल की कीमत 1350 रुपये से 1500 रुपये तक हो सकते हैं. वहीं, तीन लेयर वाले कुछ प्रीमियम कंबल की कीमत करीब 3000 रुपये तक पहुंच सकती है. अगर कोई व्यक्ति एक-दो कंबल की बजाय बड़ी मात्रा में सामान खरीदना चाहता है, तो कुछ दुकानों पर कंबल किलो के हिसाब से भी मिलते हैं. करीब 200 रुपये से 220  रुपये प्रति किलो तक के रेट में आपको अच्छे कंबल मिल जाएंगे. हालांकि कीमत कंबल की क्वालिटी और वजन के हिसाब से अलग हो सकती है. कुछ दुकानों पर एक पीस भी खरीदा जा सकता है, जबकि थोक में खरीदने पर गड्डी या बोरी के हिसाब से सामान दिया जाता है.

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कंबल के साथ पैकिंग कवर भी
अगर आप कंबल किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से पैकिंग कवर भी मिल जाता है. बातचीत में करीब 25 रुपये से 45 रुपये तक के कवर की कीमत बताई गई. बड़े कंबल के लिए कवर की कीमत अलग हो सकती है. कुल मिलाकर, सर्दियों की खरीदारी के लिए आजाद मार्केट में कम बजट से लेकर प्रीमियम रेंज तक कंबल के काफी विकल्प मौजूद हैं. हालांकि अलग-अलग दुकानों पर कीमत, वजन और क्वालिटी में अंतर हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले कंबल खोलकर उसकी मोटाई, साइज, वजन और कपड़े की क्वालिटी जरूर देख लें. अगर आप थोक में खरीद रहे हैं, तो रेट और क्वालिटी की तुलना करने के बाद ही सौदा करना बेहतर रहेगा.

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