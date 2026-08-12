नोएडा के PG में 19 साल की लड़की का मर्डर... नौकरी की तलाश में दोस्त के साथ आई थी, कमरे में पड़ी मिली लाश

नोएडा में नौकरी की तलाश में आई 19 साल की एक लड़की की पीजी में हत्या कर दी गई. उसका शव बरौला के एक PG में मिला है. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई. खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम बुलाई गई और अब आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं.

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मामला थाना सेक्टर-49 इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, 10 अगस्त को बरौला स्थित एक PG में युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, युवती अपनी एक दोस्त के साथ नोएडा आई थी. दोनों यहां प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रही थीं.

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युवती जिस कमरे में मृत मिली, वह उसकी दोस्त के कमरे के ठीक बगल में था. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी सबूत जुटाए. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में युवती की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है. हालांकि हत्या किसने की, क्यों की और वारदात के वक्त कमरे में कौन मौजूद था, इन सवालों के जवाब अभी जांच का हिस्सा हैं.

पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. जांच के दौरान पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं. अब इन्हीं साक्ष्यों और दूसरे सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. टीमें अलग-अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि नौकरी की तलाश में नोएडा आई इस 19 साल की युवती की हत्या आखिर किसने की? क्या आरोपी उसे पहले से जानता था? क्या वह किसी को मिलने के लिए कमरे में आई थी या कोई शख्स वहां खुद पहुंचा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

फिलहाल युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस हत्याकांड की पूरी कहानी भी सामने आने की उम्मीद है.

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