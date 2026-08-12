बाइक को बना दिया 'नंदी', जल लाने निकला कांवड़िया कपल, VIDEO देखकर चौंके लोग

सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का अलग-अलग अंदाज देखने को मिलता है. कोई पैदल कांवड़ लेकर जाता है तो कोई अपनी कांवड़ को खास तरीके से सजाता है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. वीडियो में एक कांवड़िया कपल ऐसी मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दे रहा है, जिसे भगवान शिव के वाहन नंदी का रूप दिया गया है. बाइक को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों नंदी पर सवार होकर यात्रा कर रहे हों.

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सफेद बाइक को दिया नंदी का लुक

वायरल वीडियो में दिखाई दे रही मोटरसाइकिल का रंग सफेद है और इसे नंदी की तरह सजाया गया है. बाइक के आगे और आसपास इस तरह की डिजाइन और सजावट की गई है कि दूर से देखने पर यह सामान्य मोटरसाइकिल जैसी नहीं लगती. इसी खास लुक की वजह से सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर भी इस बाइक पर टिक जाती है. बाइक पर एक महिला और एक पुरुष बैठे दिखाई दे रहे हैं. दोनों कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए नजर आते हैं और इसी अनोखे वाहन से सफर करते दिख रहे हैं.

सड़क पर दिखा अनोखा नजारा

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में यह कपल सड़क पर बाइक से जाता हुआ दिखाई देता है. बाइक की सजावट इतनी अलग है कि पहली नजर में लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है कि आखिर यह है क्या. नंदी को भगवान शिव का प्रिय और पवित्र वाहन माना जाता है. शिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा आमतौर पर शिवलिंग के सामने दिखाई देती है. ऐसे में नंदी की थीम पर बाइक को सजाना कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और अपनी तरह से भक्ति दिखाने का एक अनोखा तरीका नजर आ रहा है.

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वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कई यूजर्स को बाइक का यह अनोखा रूप काफी दिलचस्प लगा. वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा- India is not for beginners. दरअसल, सोशल मीडिया पर यह लाइन अक्सर उन वीडियो के साथ इस्तेमाल की जाती है, जिनमें भारत में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसकी आम तौर पर कोई उम्मीद नहीं करता. इस वीडियो में भी नंदी जैसी दिखने वाली बाइक देखकर लोगों को यही लगा कि भारत में कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है.

वड़ यात्रा में दिखती है अलग-अलग तरह की आस्था

कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव के भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति अलग-अलग तरीकों से जाहिर करते हैं. कई कांवड़िये अपनी कांवड़ को रंग-बिरंगी लाइटों और सजावट से सजाते हैं. कुछ लोग बड़े आकार की कांवड़ लेकर चलते हैं तो कुछ अपनी यात्रा को खास बनाने के लिए अलग तरह के वाहन और सजावट का इस्तेमाल करते हैं. यह वीडियो भी इसी तरह की अनोखी भक्ति और क्रिएटिविटी का उदाहरण है. हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस जगह का है. इसलिए सोशल मीडिया पर किए जा रहे किसी भी अतिरिक्त दावे को बिना पुष्टि के सही मानना ठीक नहीं होगा.

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नंदी वाली बाइक ने क्यों खींचा ध्यान?

इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बाइक का डिजाइन है. सड़क पर आमतौर पर लोग अलग-अलग मॉडल की मोटरसाइकिल देखते हैं, लेकिन जब कोई बाइक नंदी की तरह सजाकर चलती दिखाई दे तो उसका ध्यान खींचना स्वाभाविक है. महिला और पुरुष दोनों का इस बाइक पर साथ बैठकर सफर करना भी वीडियो को खास बनाता है. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुल मिलाकर, कांवड़ यात्रा के बीच सामने आया यह वीडियो श्रद्धा, अनोखी सजावट और देसी क्रिएटिविटी का ऐसा मेल दिखाता है, जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

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