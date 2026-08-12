मुंबई: सोते-सोते आई मौत! पहाड़ का हिस्सा गिरा, 2 की मौत, 6-8 लोग फंसे

मुंबई के घाटकोपर पश्चिम इलाके में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया. नवाज चॉल में लोग सो रहे थे, तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा झोपड़ियों पर गिर गया. हादसा रात करीब 3 बजे हुआ. भूस्खलन की चपेट में करीब 6-7 झोपड़ियां आ गईं. अब तक दो शव निकाले गए हैं. BMC के मुताबिक मलबे में 7-8 लोगों के दबे होने की आशंका है.

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घायलों की पहचान सोहेल अंसारी और मोहम्मद अंसारी के रूप में हुई है. 6-8 लोगों के फंसे होने की आशंका है. MFB, पुलिस, 108 एम्बुलेंस, NDRF की टीमें फिलहाल मौके पर मौजूद हैं.

हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. चश्मदीदों के मुताबिक, अब तक 5-6 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जबकि दो लोगों की मौत हो चुकी है. उनके शव बरामद किए गए हैं. अभी भी 4-5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है.

मौके पर NDRF, दमकल विभाग, BMC और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, रास्ता काफी संकरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है.

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DCP गणेश शिंदे ने बताया कि बारिश के कारण अशोकनगर इलाके में भूस्खलन हुआ. अब तक दो शव बरामद किए जा चुके हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है. DCP गणेश शिंदे ने कहा, "बचाव अभियान BMC, NDRF, दमकल विभाग समेत सभी एजेंसियों और पुलिसकर्मियों को लगाया गया है. अब भी 4-5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. फिलहाल बचाव अभियान तेजी से जारी है." बता दें, कुर्ला में राठौड़ मेडिकल के पास चिराग नगर की गौसिया चाल में सुबह करीब 3:48 बजे भूस्खलन हुआ था जिसके कारण यह हादसा हुआ.

इस मामले पर राजनीति भी शुरु हो गई है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से प्रशासन पर आरोप लगाया गया है. उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से घटना हुई है. उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने लोगों को शिफ्ट नहीं कराया जिसके कारण यह घटना घटी. घाटकोपर में घटनास्थल पर मुंबई मेयर रितु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढाकने भी पहुंच गए हैं.

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