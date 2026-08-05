नोएडा एयरपोर्ट पर 799 रुपये के लड्डू में मिली फफूंदी, यात्री ने मांगा रिफंड और...

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. एक यात्री ने दावा किया है कि उसने एयरपोर्ट से 400 ग्राम बूंदी के लड्डू का पैकेट 799 रुपये में खरीदा था. पैकेट खोलने के बाद मिठाई पर फफूंदी दिखाई दी. इसके बाद यात्री ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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यात्री के मुताबिक, यह पैकेट एयरपोर्ट परिसर से खरीदा गया था. मिठाई की स्थिति सामने आने के बाद उसने मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उठाया. पोस्ट में उसने भारत सरकार के फूड सेफ्टी विभाग, यूपी पुलिस और संबंधित अधिकारियों को टैग किया. शिकायतकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रेता के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई के साथ भुगतान की गई रकम लौटाने की मांग की.

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पोस्ट में यात्री ने 'लाल स्वीट्स' को संबोधित करते हुए लिखा कि दोपहर करीब 2 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खरीदे गए बूंदी के लड्डू के पैकेट में इस तरह की गुणवत्ता मिली. उसने सवाल उठाया कि क्या संबंधित विक्रेता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसके पैसे वापस किए जाएंगे. शिकायत के साथ लड्डू की तस्वीर भी साझा की गई.

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एक्सपायरी से पहले मिठाई खराब होने का दावा

यात्री की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, पैकेट पर पैकिंग की तारीख 6 जून 2026 दर्ज थी. वहीं, उत्पाद की एक्सपायरी डेट 6 अगस्त 2026 अंकित थी. यानी शिकायत के समय मिठाई निर्धारित उपयोग अवधि के भीतर बताई जा रही थी. इसके बावजूद लड्डू पर फफूंदी दिखाई देने के दावे ने एयरपोर्ट पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. एयरपोर्ट की ओर से यात्री को जवाब देते हुए कहा गया कि मामले की जानकारी उनके संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. प्रबंधन ने हुई असुविधा पर खेद जताते हुए शिकायतकर्ता से अपने संपर्क विवरण साझा करने को कहा.

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, संपर्क जानकारी मिलने के बाद संबंधित टीम यात्री से संपर्क करेगी और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मिठाई के नमूने की जांच कराई गई है या संबंधित विक्रेता के खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई शुरू की गई है.

शिकायत के समाधान और कार्रवाई पर नजर

फिलहाल, एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्री की शिकायत का संज्ञान ले लिया है. अब यह देखना अहम होगा कि मामले की जांच में मिठाई की गुणवत्ता को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और विक्रेता की ओर से इस संबंध में क्या जवाब दिया जाता है. साथ ही, यात्री की ओर से मांगे गए रिफंड और शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी नजर रहेगी.

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इस घटना ने एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और व्यस्त स्थानों पर यात्रियों को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच को लेकर चर्चा तेज कर दी है. खासकर तब, जब शिकायत में उत्पाद के एक्सपायरी अवधि के भीतर होने के बावजूद उसमें फफूंदी मिलने का दावा किया गया है. फिलहाल, मामले में एयरपोर्ट प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार है.

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