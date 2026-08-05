काव्या मारन का मास्टरस्ट्रोक! अचानक टीम में हुई खूंखार खिलाड़ी की एंट्री, IPL में बल्ले से मचाई थी गजब की तबाही

साउथ अफ्रीका की सबसे पॉपुलर टी-20 लीग SAT20 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आईपीएल 2026 में बल्ले से तबाही मचाने वाले मिचेल मार्श अब काव्या मारन की टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

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आईपीएल 2026 में लखनऊ की तरफ से खेलते हुए मिचेल मार्श ने टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाए थे. आईपीएल 2026 सीजन के 13 मैचों में मिचेल मार्श के बल्ले से कुल 563 रन निकले थे. इस दौरान उनके बल्ले से चौके-छक्कों की झड़ी भी देखने को मिली.

इस बीच SA20 की डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने आने वाले सीजन के लिए अपनी टीम को और अधिक मजबूत कर लिया है. सन ग्रुप की सह-मालकिन काव्या मारन की इस फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श को अपनी टीम में शामिल किया है. मिचेल मार्श पहली बार SA20 में खेलते हुए नजर आएंगे.

टीम में शामिल है धुरंधरों की फौज

मिचेल मार्श के आने से सनराइजर्स ईस्टर्न केप का मिडल ऑर्डर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है. टीम के पास पहले से ही क्विंटन डी कॉक, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्खिया, एडम मिलने और मार्को यानसन जैसे टी-20 फॉर्मेट के मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं.

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मार्श के अलावा सनराइजर्स ने बांग्लादेश के लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को भी अपने साथ जोड़ा है. रिशाद हुसैन ने साल 2024 टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 विकेट झटके थे. उन्हें अफगानिस्तान के एएम गजनफर की जगह टीम में शामिल किया गया है.

खिताब की हैट्रिक पर सनराइजर्स की नजरें

SA20 के अब तक के इतिहास में सनराइजर्स ईस्टर्न केप सबसे सफल टीम रही है. टीम ने अब तक खेले गए चार सीजनों में से तीन खिताब अपने नाम किए हैं. टूर्नामेंट का अगला सीजन की शुरुआत 17 जनवरी से होने जा रही है.

सीजन शुरू होने से पहले 7 अक्टूबर को एक मिनी-ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा. सनराइजर्स ने अपनी मुख्य टीम को बरकरार रखा है और ट्रिस्टन स्टब्स एक बार फिर कप्तानी संभालते दिखेंगे. टीम के पास नीलामी के लिए अब केवल 2 स्थान खाली बचे हैं.



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