'70 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां गायब', मोहसिन रजा ने CM योगी से SIT जांच की मांग

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के वक्फ बोर्डों में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं का मुद्दा उठाया. रजा ने दोनों वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों की जिला स्तर पर SIT जांच और विशेष ऑडिट कराने की मांग रखी.

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मुलाकात के दौरान मोहसिन रजा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में पहले 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं. अब यह संख्या घटकर महज 1,27,000 रह गई है.

उनका आरोप है कि पिछली सरकारों के दौरान वक्फ बोर्ड का सही तरीके से ऑडिट नहीं कराया गया. इसी ढिलाई की वजह से करीब 70 हजार से ज्यादा संपत्तियां कागजों से गायब हो गईं या उन पर अवैध कब्जे हो गए.

इन जिलों से आईं सबसे ज्यादा शिकायतें

लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली और नोएडा समेत कई जिलों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिली हैं. रजा के मुताबिक, धार्मिक और सामाजिक काम के लिए रखी गई जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है. इस वजह से अल्पसंख्यक समाज के जरूरतमंद लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है.

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CM योगी से कीं ये प्रमुख मांगें

शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों की संपत्तियों की जनपदवार SIT से जांच कराई जाए.

सभी वक्फ संपत्तियों का विशेष ऑडिट, भौतिक सत्यापन और रिकॉर्ड का मिलान कराया जाए.

फर्जी नामांतरण, अवैध लीज या कब्जे के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

वक्फ बाय यूजर से जुड़े लंबित विवादों का जल्द निपटारा किया जाए.

दोषी व्यक्तियों, संस्थानों, मुतवल्लियों और अन्य संबंधित लोगों की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.

अवैध कब्जों से वक्फ संपत्तियों को मुक्त कर उनके विकास की योजना बनाई जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके.

प्रदेश स्तर पर जनपदवार निगरानी समितियां बनाकर ऑडिट और वसूली अभियान चलाया जाए.

फिलहाल मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच कराने का आग्रह किया है. अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांग पर क्या फैसला लेती है और वक्फ संपत्तियों की जांच को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

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