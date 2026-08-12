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श्रीगंगानगर का ही निकला 'जॉम्बी ड्रग्स' वाला वायरल वीडियो, दो युवक डिटेन, हरभजन सिंह ने किया था शेयर

राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो शेयर किया था, जांच में सामने आया है कि दोनों युवक 'जॉम्बी ड्रग्स' के प्रभाव में होने का नाटक कर रहे थे.

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राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने शेयर किया था 'जॉम्बी ड्रग्स' वाला वीडियो
राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने शेयर किया था 'जॉम्बी ड्रग्स' वाला वीडियो

राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर 'जॉम्बी ड्रग्स' से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी. ये वीडियो काफी वायरल थी. इस मामले में मंगलवार रात नया मोड़ आ गया. श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले दो युवकों को डिटेन कर लिया है. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जिले के एसपी हरी शंकर ने वीडियो को श्रीगंगानगर का होने से साफ इनकार किया था.

इसके बाद कोतवाली थाना क्षेत्र की भांभू कॉलोनी निवासी योगेश (30) और जोगिंदर (27) को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने प्रतिबंधित प्रेगाबालिन के कैप्सूल का सेवन कर 'जॉम्बी ड्रग्स' के प्रभाव में होने का नाटक किया. फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे लोगों में भ्रम और भय का माहौल पैदा हो गया.

वीडियो जस्सा सिंह मार्ग पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास शूट किया गया था. वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप साफ दिख रहा है. शूटिंग 7 अगस्त को सुबह 11:01 बजे हुई थी. इसके बाद हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा निवासी एक युवक ने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया. पंजाबी गाने के साथ वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में दो युवक एक जगह खड़े सुन्न से नजर आ रहे थे.

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यह भी पढ़ें- पंजाब का बताकर शेयर किया ‘जॉम्बी ड्रग’ वीडियो, निकला राजस्थान का, हरभजन सिंह ट्रोल

हरभजन सिंह ने शेयर किया था वीडियो

राज्य सभा सांसद हरभजन सिंह ने इसे अपने अकाउंट पर शेयर किया था. पंजाब पुलिस ने जवाब में इसे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का बताया, लेकिन मंगलवार दोपहर जब एसपी हरीशंकर से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि श्रीगंगानगर में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होतीं. वीडियो का खंडन कर दिया गया. बाद में कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों को डिटेन कर लिया.

पूछताछ में योगेश ने बताया कि वह 'प्रेगाबालिन के 300 एमजी के कैप्सूल खाता है. उसने कहा 'इसके अलावा कुछ नहीं खाता. हम लोग मजदूरी के लिए काम पर गए हुए थे. हम मिट्टी की ट्रॉली भरने गए थे. उस समय प्रेगाबालिन कैप्सूल खाए हुए थे. मैं चिट्टा-इंजेक्शन वालों से दूर रहता हूं. फिर हमने ऐसे करते हुए वीडियो बनाया.' वीडियो को लेकर स्थानीय पुलिस जांच कर रही है.

Input- हरनेक सिंह

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