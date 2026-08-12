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'एक अंदर मनी ट्रे मोड़ती रही, दूसरी बाहर देती रही पहरा'; रेवाड़ी में ATM से चोरी का अनोखा वायरल वीडियो

रेवाड़ी के धारूहेड़ा में दो युवतियों के ATM से पैसे निकालने की कोशिश का मामला सामने आया है। दोनों बाइक से ATM बूथ पहुंचीं। एक युवती अंदर जाकर नुकीली चीज से मशीन की मनी ट्रे मोड़ने लगी, जबकि दूसरी बाहर पहरा देती रही। करीब 37 मिनट बाद दोनों दोबारा पहुंचीं और पैसे चेक करने की कोशिश की। पूरी घटना CCTV में कैद हुई है

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युवतियों ने की ATM मशीन से छेड़छाड़ की कोशिश. (Photo: Screengrab)
युवतियों ने की ATM मशीन से छेड़छाड़ की कोशिश. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के रेवाड़ी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. धारूहेड़ा में दो युवतियों के ATM से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने की कोशिश करती दिखीं. यह घटना एटीएम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक युवती ATM मशीन के साथ नुकीली चीज से छेड़छाड़ करती दिखा रही है और दूसरी ATM बूथ के बाहर खड़ी होकर पहरा देती नजर आ रही है. जानकारी के मुताबिक, दोनों युवतियां बाइक पर सवार होकर धारूहेड़ा बस स्टैंड के पास स्थित हिताची मनी स्पॉट ATM पर पहुंची थीं. दोनों ATM बूथ में घुसीं और मशीन की मनी ट्रे को नुकीली चीज से मोड़ने और खींचने की कोशिश करती दिखीं. 

CCTV फुटेज में युवती ATM की मनी ट्रे को खींचने का प्रयास करती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि मशीन से छेड़छाड़ करने के बाद दोनों युवतियां वहां से चली गईं. करीब 37 मिनट बाद दोनों एक बार फिर ATM बूथ पर पहुंचीं. दूसरी बार पहुंचने के बाद दोनों ने ATM की मनी ट्रे में पैसे चेक करने का प्रयास किया. हालांकि, वे पैसे निकालने में सफल नहीं हो सकीं. इस दौरान भी दोनों की गतिविधियां CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं.

एक युवती अंदर, दूसरी बाहर देती रही पहरा

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घटना के दौरान दोनों युवतियों की भूमिका अलग-अलग नजर आई. एक युवती ATM बूथ के अंदर जाकर मशीन से छेड़छाड़ करती रही, जबकि दूसरी बाहर खड़ी होकर निगरानी करती रही. CCTV में दूसरी युवती को मोबाइल में कुछ देखते हुए भी देखा गया. दोनों के बाइक से ATM तक पहुंचने की तस्वीरें भी CCTV में कैद हुई हैं. घटना के सामने आने के बाद ATM की देखरेख करने वाली एजेंसी ने CCTV फुटेज के साथ धारूहेड़ा सेक्टर-6 थाना पुलिस को शिकायत दी है.

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इस मामले में सामने आए CCTV फुटेज के मुताबिक, दोनों युवतियां पहली बार ATM में पहुंचने के करीब 37 मिनट बाद दोबारा वहां आईं. दूसरी बार उन्होंने ATM की मनी ट्रे में पैसे होने या नहीं होने की जांच करने की कोशिश की. मशीन से छेड़छाड़ के बावजूद दोनों युवतियां पैसे निकालने में सफल नहीं हो पाईं. पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इसी फुटेज के आधार पर ATM की देखरेख करने वाली एजेंसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है.

घटना 10 अगस्त की सुबह करीब 9 बजकर 18 मिनट की बताई जा रही है. CCTV फुटेज में दोनों युवतियां ATM बूथ में दाखिल होती दिखाई देती हैं. उस समय बूथ में एक युवक पहले से मौजूद था, जो पैसे गिनता नजर आ रहा है. युवक के ATM से बाहर निकलने के बाद दोनों युवतियां मशीन के पास पहुंचती हैं और पैसे निकालने का प्रयास करती हैं. इसी दौरान एक दूसरा युवक वहां पहुंच जाता है. इसके बाद दोनों युवतियों की गतिविधियां भी CCTV में रिकॉर्ड होती रहती हैं.

पूरे घटनाक्रम में एक युवती ATM मशीन के साथ छेड़छाड़ करती नजर आती है, जबकि दूसरी युवती आसपास की गतिविधियों पर नजर रखती है. बाद में दोनों वहां से चली जाती हैं और करीब 37 मिनट बाद फिर वापस लौटती हैं. ATM की देखरेख करने वाली एजेंसी ने CCTV फुटेज के साथ धारूहेड़ा सेक्टर-6 थाना पुलिस को शिकायत देने की बात कही है. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक शिकायत मिलने से इनकार किया गया है.

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CCTV में कैद हुई पूरी घटना

फिलहाल सामने आए CCTV फुटेज में दोनों युवतियों की ATM के अंदर और बाहर की गतिविधियां रिकॉर्ड हैं. फुटेज में दोनों को बाइक से ATM तक आते हुए भी देखा जा सकता है. मशीन से छेड़छाड़ करने और दोबारा लौटकर पैसे चेक करने की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है.

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