'सामने बैठा था दाऊद इब्राहिम', दुबई पार्टी के बारे में बोले कुमार सानू, अबू सलेम पर भी की बात

सिंगर कुमार सानू ने अपने करियर के एक कम जाने-पहचाने किस्से के बारे में बात की है. उन्होंने उस समय को याद किया जब उन्हें दुबई में एक पार्टी में परफॉर्म करने के लिए ले जाया गया था, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी शामिल हुआ था. सिंगर ने कहा कि उन्हें शुरू में पता नहीं था कि वे किसके इवेंट में जा रहे हैं और पार्टी की तस्वीरें अखबारों में छपने के बाद ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ.

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द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में कुमार सानू ने दाऊद इब्राहिम की दुबई पार्टी में गाने के बारे में बताया. सानू ने गैंगस्टर अबू सलेम से जुड़े एक इवेंट में परफॉर्म करने की बात भी याद की, जबकि पुलिस ने उन्हें वहां न जाने की चेतावनी दी थी.

कुमार सानू ने क्या बताया?

सिंगर सानू ने याद किया कि म्यूजिक डायरेक्टर नदीम उन्हें जन्मदिन की पार्टी के लिए दुबई ले गए थे. उन्होंने कहा कि उन्हें बस इतना बताया गया था कि उन्हें जन्मदिन की पार्टी में परफॉर्म करना है और यह नहीं बताया गया था कि वहां कौन-कौन आएगा.

उन्होंने बताया, 'मैंने एक बार दुबई में गाना गाया था. नदीम जी मुझे वहां ले गए थे. वह या तो दाऊद के भाई की बेटी का जन्मदिन था या उसकी अपनी बेटी का. अनु मलिक और मैं वहां था. दाऊद इब्राहिम भी वहां था; मैंने उसे अपने सामने बैठे देखा था. उस दौरान मेहमानों ने उन गानों की फरमाइश की जो वे आमतौर पर स्टेज पर गाते थे.'

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उन्होंने कहा, 'दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ ठीक मेरे सामने बैठा था. उसके बाद, न तो मैं उससे कभी मिला और न ही मैंने उससे कभी बात की.' सिंगर ने कहा कि जब उन्हें इवेंट में ले जाया गया, तो उन्हें वहां शामिल लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी.

जब अखबार में छपी खबर

इवेंट की तस्वीरें अखबारों में छपने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'बाद में जब अखबार में मेरी फोटो छपी, तो मैंने सोचा, 'मैंने क्या कर दिया?' तब मैं डर गया था.'

कुमार सानू का कहना है कि पुलिस ने उन्हें अबू सलेम के शो के बारे में चेतावनी दी थी. सानू ने एक और घटना भी याद की जब उन्हें गैंगस्टर अबू सलेम से जुड़े एक शो में परफॉर्म करने के लिए कहा गया था. उन्होंने बताया कि किसी ने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इसके बजाय गाना गाकर मदद करने की पेशकश की.

सानू ने कहा, 'किसी ने मुझे फोन करके कहा, 'हमें इतने पैसे दो.' मैंने कहा, 'माफ कीजिए, हम पैसे नहीं दे पाएंगे. अगर कोई काम है तो बताइए. अगर आप चाहते हैं कि मैं गाऊं, तो बताइए.' मैं एक बार अबू सलेम के शो में परफॉर्म करने दुबई भी गया था. इसमें डरने या छिपाने वाली कोई बात नहीं है.'

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उन्होंने याद करते हुए कहा, 'पुलिस स्टेशन से भी मुझे फोन आया और पूछा गया, 'क्या आप अबू सलेम के शो में परफॉर्म करने जा रहे हैं?' मैंने कहा हां, मैं जा रहा हूं. मैं क्या करूं? पुलिस अधिकारियों ने कहा, 'आपको नहीं जाना चाहिए.' मैंने कहा, 'हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप मुझे सुरक्षा दीजिए.' अगर वह मुझे गोली मार दे, तो बताइए, मैं क्या करूंगा? आप मुझे सुरक्षा दीजिए.'

पुलिस ने कहा, 'अगर आप गए, तो हम आपको वहीं गिरफ्तार कर लेंगे.' मैंने कहा, 'देखिए, या तो आप मुझे सुरक्षा दीजिए या मुझे भरोसा दिलाइए कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा. मैं एक सिंगर हूं. मुझे गाना है; यह मेरी मजबूरी है.' सानू ने बताया कि पुलिस उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई, लेकिन वह परफॉर्मेंस के लिए गए.

सिंगर ने बताया, 'मैं गया, गाना गाया और वापस आ गया. किसी ने कुछ नहीं कहा. मैं गया, परफॉर्म किया, होटल लौटा, अपना सामान लिया और वापस आ गया. जिस काम के लिए मुझे धमकी दी गई थी, मैंने वही काम किया, गाना गाया और सुरक्षित वापस आ गया.'

अंडरवर्ल्ड ने बारे में क्या बताया?

उस दौर में बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड से इतने गहरे जुड़ाव की वजह बताते हुए सानू ने कहा कि इसमें शामिल पैसा एक बड़ी वजह थी. उन्होंने कहा, 'फिल्मों के लिए ज्यादातर फंडिंग इन्हीं लोगों से आती थी, इसलिए जो पैसा देता था, उसी का दबदबा होता था. ऐसा ही होता था.'

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हालांकि, सानू ने कहा कि उन्होंने अपने आस-पास क्या हो रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय खुद को सुरक्षित रखने पर फोकस किया. उन्होंने कहा, 'मैंने ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा और न ही इस पर ज्यादा ध्यान दिया. जो कुछ भी हो रहा था, उसके बीच मैंने बस खुद को सुरक्षित रखा और सबसे दूर रहा. इसीलिए मैं ठीक रहा और बच गया. किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया.'

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