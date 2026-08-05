scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं अरबों की मालकिन हूं' लिखने वाली गरिमा सिंह निकली फ्रॉड, रेलवे अफसर पिता भी गिरफ्तार, गोरखपुर में की 1.67 करोड़ की ठगी

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में 1.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सहजनवा रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह और उनकी बेटी गरिमा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तलाशी में मिली डायरी से गरिमा की अमीर बनने की चाहत का खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
आरोपी बाप-बेटी गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में (Photo- Screengrab)
आरोपी बाप-बेटी गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में (Photo- Screengrab)

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र स्थित महादेव झारखंडी कॉलोनी में रहने वाले रेलवे स्टेशन अधीक्षक ध्रुव नारायण सिंह और उनकी बेटी गरिमा सिंह ने जालसाजी कर 1.67 करोड़ रुपये की ठगी कर डाली. 1 अगस्त को साथी रेलकर्मी सत्य प्रकाश सिंह द्वारा एम्स थाने में दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की. आरोपी पिता-पुत्री ने कार लोन चुकता करने और पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर 6 अलग-अलग बैंकों से 1.67 करोड़ का लोन पास कराया और रकम अपने पास रख ली. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

डायरी के पन्नों में कैद अमीर बनने की सनक

एम्स पुलिस को गिरफ्तारी के दौरान गरिमा सिंह के पास से एक व्यक्तिगत डायरी बरामद हुई. डायरी में गरिमा ने खुद के बेहद अमीर होने और बेशुमार दौलत मिलने की बातें लिख रखी थीं. उसने पन्नों पर लिखा था कि वह अरबों रुपये की मालकिन है और उसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसके लिए उसने भगवान को धन्यवाद भी दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

Akhilesh Yadav
'जिन्होंने राम-हनुमान बनाकर...' अखिलेश का BJP पर तीखा हमला
Gorakhpur Vaibhav Verma Kidnapping & Murder case
AI का प्लान, लॉरेंस जैसा स्टाइल और मासूम का कत्ल... टीचर की करतूत
suspended constable Abhishek Yadav arrested (Photo- ITG)
गोरखपुर: 10 साल की बच्ची की हत्या, नदी में मिली लाश, सिपाही गिरफ्तार
CM Yogi Adityanath
CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की गुरु पूजा, बोले- कुछ लोग चंड-मुंड के पूजक
विधानसभा में 4 अगस्त को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट. (Photo: ITG)
UP के लाखों वकीलों के लिए बड़ी तैयारी! CM योगी ने किए कई बड़े ऐलान

6 बैंकों से निकाला 1.67 करोड़ का पर्सनल लोन

सत्य प्रकाश सिंह के मुताबिक ध्रुव नारायण ने कार लोन चुकता कराने का वादा कर अपनी बेटी गरिमा से मिलवाया था. गरिमा ने उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर HDFC, SBI, YES, ICICI, SNFG और बंधन बैंक से पर्सनल लोन कराया. लोन की रकम में से 10 लाख सत्य प्रकाश के खाते में डालकर 3 महीने ईएमआई भरी, फिर किश्तें देना बंद कर दिया.

Advertisement

पुलिस जांच में अन्य ठगी के मामलों का खुलासा

एम्स थाना पुलिस ने गरिमा, उसके पिता, पति भानु प्रताप सिंह और सहयोगी विशाल, राजेंद्र, चंद्र प्रकाश, दिनकर मनी व संजय के खिलाफ केस दर्ज किया. एसपी सिटी निमेष पाटिल के अनुसार अन्य पीड़ितों की शिकायतें भी मिल रही हैं. पुलिस आरोपी पिता-पुत्री को जेल भेजकर गिरोह के अन्य सहयोगियों की तलाश और मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'मैं अरबों की मालकिन हूं' लिखने वाली गरिमा सिंह निकली फ्रॉड, रेलवे अफसर पिता भी गिरफ्तार, गोरखपुर में की 1.67 करोड़ की ठगी |
    Rule Change: ₹25000 सैलरी वालों को भी मिलेगा पेंशन, आ रहा EPFO का नया नियम! |
    अपने कुंडली में शापों का सावन में कैसे करें नाश? देखें भाग्य चक्र |
    Trigrahi Yog 2026: आज त्रिग्रही योग करेगा चमत्कार! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेगा सफलता का द्वार |
    230 किलोमीटर... एक कांवड़... दो कंधे और एक ऐसी बहू, जिसकी कहानी सुनकर लोग रास्ते में रुक गए |
    रियलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल खान को मिला VIP ट्रीटमेंट! खान खानदान का दबदबा या सलमान का डर? |
    उत्तराखंड: 17 गैर-मान्यता प्राप्त दलों को पंजीकृत सूची से हटाने की तैयारी |
    जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का तांडव, कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का कहर |
    Parliament Monsoon Session Live: स्टूडेंट प्रोटेस्ट, चढ़ावा चोरी पर रार बरकरार, मॉनसूत्र में आज भी हंगामे के आसार |
    इंसानों को दी छुट्टी, AI को बनाया मैनेजर... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया
    Advertisement