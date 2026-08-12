Tula Tarot Rashifal 12 August 2026: कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे, दूसरों के साथ अपने प्लेन न करें साझा

तुला

सिक्स आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए वर्तमान परिस्थितियों में सहजता से आगे बढ़ते रहने और भविष्य को बेहतर बनाने पर जोर देने वाला है. करीबियों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखेंगे. कारोबारी लक्ष्य साधने में सफल होगे. योग्यता से परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. समय सीमा में कार्य करने की कोशिश होगी. चर्चा में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

अनुभवियों की मदद से व्यापार में सहज रहेंगे. लोगों का भरोसा बनाए रहेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. परिचितों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों के साथ वक्त बिताने का प्रयास रहेगा. लोगों से प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेंगे. जरूरी समझौतों को आगे बढ़ाएंगे. अन्य लोगों से योजनाएं साझा करने से बचेंगे. सामंजस्य रखेंगे.

स्वास्थ्य: संतुलित कार्यगति रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. नियमित जांच बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: लेनदेन में स्पष्टता रहेगी. कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. व्यावसायिक नियंत्रण रखेंगे.

रिश्ते: घरवालों की बातों पर ध्यान देंगे. रिश्तों को अनदेखा नहीं करेंगे. आपसी सामंजस्य बढ़ाएंगे.

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